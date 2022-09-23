YKS 3. EK TERCİH KILAVUZU 2022: ÖSYM ile YKS 3. ek tercihler ne zaman yapılacak, hangi tarihte? YKS 3. ek tercih olacak mı, açıklama geldi mi?

Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düşmüştür" ifadelerini kullandı.