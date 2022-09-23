YKS 3. EK TERCİH KILAVUZU 2022: ÖSYM ile YKS 3. ek tercihler ne zaman yapılacak, hangi tarihte? YKS 3. ek tercih olacak mı, açıklama geldi mi?

YKS 3. ek tercihler için araştırmalar sürüyor. 2022 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS 3. ek tercih tarihleri merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl adaylara YKS'de ikinci kez ek tercih hakkı tanınmıştı. Bu kapsamda herhangi bir kuruma kaydolamayan üniversite adayları, ''YKS 3. ek tercih olacak mı?" sorularına yanıt arıyor. YKS 3. Ek tercih tarihleri için ÖSYM tarafından duyuru yayınlanması bekleniyor. Peki, YKS 3. ek tercihler ne zaman yapılacak, hangi tarihte? YKS 3. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar…