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Haberler Yaşam YKS 3. EK TERCİH KILAVUZU 2022: ÖSYM ile YKS 3. ek tercihler ne zaman yapılacak, hangi tarihte? YKS 3. ek tercih olacak mı, açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 23.09.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 09:39

YKS 3. EK TERCİH KILAVUZU 2022: ÖSYM ile YKS 3. ek tercihler ne zaman yapılacak, hangi tarihte? YKS 3. ek tercih olacak mı, açıklama geldi mi?

YKS 3. ek tercihler için araştırmalar sürüyor. 2022 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS 3. ek tercih tarihleri merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl adaylara YKS'de ikinci kez ek tercih hakkı tanınmıştı. Bu kapsamda herhangi bir kuruma kaydolamayan üniversite adayları, ''YKS 3. ek tercih olacak mı?" sorularına yanıt arıyor. YKS 3. Ek tercih tarihleri için ÖSYM tarafından duyuru yayınlanması bekleniyor. Peki, YKS 3. ek tercihler ne zaman yapılacak, hangi tarihte? YKS 3. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar…

YKS 3. EK TERCİH KILAVUZU 2022: ÖSYM ile YKS 3. ek tercihler ne zaman yapılacak, hangi tarihte? YKS 3. ek tercih olacak mı, açıklama geldi mi?

''YKS 3. ek tercih var mı, olacak mı?'' sorusu, gündemdeki yerini koruyor. YKS ek tercih sonuçlarına göre hiçbir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar, YKS 3. ek tercih tarihleri için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yıl üniversite adaylarına 3. kez tercih hakkı verilmişti. Peki, bu sene YKS 3. ek tercih ne zaman yapılacak, hangi tarihte? ÖSYM tarafından 2022 YKS 3. ek tercih kılavuzu bekleniyor…

YKS 3. EK TERCİH KILAVUZU 2022: ÖSYM ile YKS 3. ek tercihler ne zaman yapılacak, hangi tarihte? YKS 3. ek tercih olacak mı, açıklama geldi mi?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2022 YKS ek tercih sonuçları, 19 Eylül 2022 Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

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YKS 3. EK TERCİH KILAVUZU 2022: ÖSYM ile YKS 3. ek tercihler ne zaman yapılacak, hangi tarihte? YKS 3. ek tercih olacak mı, açıklama geldi mi?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.''

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YKS 3. EK TERCİH KILAVUZU 2022: ÖSYM ile YKS 3. ek tercihler ne zaman yapılacak, hangi tarihte? YKS 3. ek tercih olacak mı, açıklama geldi mi?

YKS 3. EK TERCİH VAR MI, OLACAK MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS ek yerleştirme sonuçlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'u dolmuştur.

YKS 3. EK TERCİH KILAVUZU 2022: ÖSYM ile YKS 3. ek tercihler ne zaman yapılacak, hangi tarihte? YKS 3. ek tercih olacak mı, açıklama geldi mi?

Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düşmüştür" ifadelerini kullandı.

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