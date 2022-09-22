Yks 3. ek tercih olacak mı, var mı? YKS 3. tercih ne zaman 2022? ÖSYM’den açıklama bekleniyor!

YKS 3. ek tercih tarihleri, 2022 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından tekrardan araştırılıyor. Geçtiğimiz sene yapıldığı için adaylar "YKS 3. ek tercih olacak mı", "YKS 3. ek tercih var mı" sorularını yöneltiyor. Ek tercihlerde herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar, ÖSYM tarafından YKS 3. Tercih tarihleri duyurusunu bekliyor. Bu yıl adaylara üç tercih hakkı verilip verilmeyeceği bu sebeple araştırılıyor. Peki, YKS 3. tercihler ne zaman 2022? YKS 3. ek tercih ne zaman yapılacak? İşte detaylar…