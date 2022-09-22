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Haberler Yaşam Yks 3. ek tercih olacak mı, var mı? YKS 3. tercih ne zaman 2022? ÖSYM’den açıklama bekleniyor!
Giriş Tarihi: 22.09.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 11:56

Yks 3. ek tercih olacak mı, var mı? YKS 3. tercih ne zaman 2022? ÖSYM’den açıklama bekleniyor!

YKS 3. ek tercih tarihleri, 2022 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından tekrardan araştırılıyor. Geçtiğimiz sene yapıldığı için adaylar "YKS 3. ek tercih olacak mı", "YKS 3. ek tercih var mı" sorularını yöneltiyor. Ek tercihlerde herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar, ÖSYM tarafından YKS 3. Tercih tarihleri duyurusunu bekliyor. Bu yıl adaylara üç tercih hakkı verilip verilmeyeceği bu sebeple araştırılıyor. Peki, YKS 3. tercihler ne zaman 2022? YKS 3. ek tercih ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Yks 3. ek tercih olacak mı, var mı? YKS 3. tercih ne zaman 2022? ÖSYM’den açıklama bekleniyor!

ÖSYM tarafından YKS 3. ek tercih tarihleri hakkında açıklama bekleniyor. YKS ek tercihler ile bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS 3. ek tercih olacak mı sorusunu yöneltiyor. Geçen sene üçüncü tercihler yapıldığı için vatandaşlar YKS 3. tercih ne zaman, YKS 3. ek tercih var mı sorusunu yöneltiyor. İşte konu hakkında detaylar...

Yks 3. ek tercih olacak mı, var mı? YKS 3. tercih ne zaman 2022? ÖSYM’den açıklama bekleniyor!

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2022 YKS ek tercih sonuçları, 19 Eylül 2022 Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Yks 3. ek tercih olacak mı, var mı? YKS 3. tercih ne zaman 2022? ÖSYM’den açıklama bekleniyor!

''2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Yks 3. ek tercih olacak mı, var mı? YKS 3. tercih ne zaman 2022? ÖSYM’den açıklama bekleniyor!

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.''

Yks 3. ek tercih olacak mı, var mı? YKS 3. tercih ne zaman 2022? ÖSYM’den açıklama bekleniyor!

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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