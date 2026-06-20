Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YKS baraj puanı var mı, TYT ve AYT sınav barajı kalktı mı? İşte ÖSYM’nin güncel kararı
Giriş Tarihi: 20.06.2026 08:46 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 08:51

YKS baraj puanı var mı, TYT ve AYT sınav barajı kalktı mı? İşte ÖSYM’nin güncel kararı

Milyonlarca adayın ter döktüğü 2026 üniversite sınavı bugün TYT oturumu ile başlıyor. Peki, yeni sistemde YKS baraj puanı var mı, kalktı mı? ÖSYM tarafından duyurulan kararlara göre bu yıl tercih yapabilmek için 150 veya 180 sınırı uygulanacak mı merak konusu. İşte heyecanla beklenen ÖSYM sınav baraj puanı uygulaması hakkındaki güncel kurallar ve yarınki AYT detayları.

  • ABONE OL
YKS baraj puanı var mı, TYT ve AYT sınav barajı kalktı mı? İşte ÖSYM’nin güncel kararı

Bugün TYT heyecanını yaşayan yüz binlerce aday, yerleştirme formüllerini araştırmaya koyuldu. Sınav salonlarından çıkılırken en çok konuşulan konular arasında yer alan barajsız sistemin sıralamalar üzerindeki etkisi güncel ÖSYM kararı ile takip ediliyor. YKS baraj puanı hakkında merak edilenler yayında.

YKS baraj puanı var mı, TYT ve AYT sınav barajı kalktı mı? İşte ÖSYM’nin güncel kararı

TYT BARAJI KALKTI MI?

Bugün 165 dakikalık Temel Yeterlilik Testi (TYT) maratonunu tamamlayan adayların en büyük avantajı, merkezi baraj stresini yaşamamaları olacak. 2022 yılı itibarıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan kararla üniversite sınavındaki genel baraj kısıtlaması tarihe karıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS baraj puanı var mı, TYT ve AYT sınav barajı kalktı mı? İşte ÖSYM’nin güncel kararı

Bu radikal değişiklikle birlikte ön lisans programları için aranan 150 ve lisans bölümleri için şart koşulan 180 puanlık alt limit engeli güncel kılavuzda bulunmuyor. Adaylar bugün ve yarın elde ettikleri tüm ham puanlarla, kontenjanı dolmayan veya sıralamalarının yettiği bölümlere özgürce tercih listelerinde yer verebilecekler.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
YKS baraj puanı var mı, TYT ve AYT sınav barajı kalktı mı? İşte ÖSYM’nin güncel kararı

YKS PUAN HESAPLAMASINDA DEĞİŞMEYEN KURAL: "0,5 NET" DETAYI

Genel bir puan barajının kaldırılmış olması, adayların testleri tamamen boş bırakıp tercih yapabileceği anlamına gelmiyor. Bugün girilen TYT oturumunda ve yarınki AYT sınavında ÖSYM'nin puan hesaplama algoritmasının çalışabilmesi için altın bir kural işliyor. Öğrencilerin TYT puanlarının hesaplanabilmesi için Türkçe ya da Temel Matematik testlerinin en az birinden 0,5 net çıkarması mecburi.

YKS baraj puanı var mı, TYT ve AYT sınav barajı kalktı mı? İşte ÖSYM’nin güncel kararı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA