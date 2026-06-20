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YKS baraj puanı var mı, TYT ve AYT sınav barajı kalktı mı? İşte ÖSYM’nin güncel kararı
Giriş Tarihi: 20.06.2026 08:46
Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 08:51
YKS baraj puanı var mı, TYT ve AYT sınav barajı kalktı mı? İşte ÖSYM’nin güncel kararı
Milyonlarca adayın ter döktüğü 2026 üniversite sınavı bugün TYT oturumu ile başlıyor. Peki, yeni sistemde YKS baraj puanı var mı, kalktı mı? ÖSYM tarafından duyurulan kararlara göre bu yıl tercih yapabilmek için 150 veya 180 sınırı uygulanacak mı merak konusu. İşte heyecanla beklenen ÖSYM sınav baraj puanı uygulaması hakkındaki güncel kurallar ve yarınki AYT detayları.