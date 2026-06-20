YKS baraj puanı var mı, TYT ve AYT sınav barajı kalktı mı? İşte ÖSYM’nin güncel kararı

YKS PUAN HESAPLAMASINDA DEĞİŞMEYEN KURAL: "0,5 NET" DETAYI

Genel bir puan barajının kaldırılmış olması, adayların testleri tamamen boş bırakıp tercih yapabileceği anlamına gelmiyor. Bugün girilen TYT oturumunda ve yarınki AYT sınavında ÖSYM'nin puan hesaplama algoritmasının çalışabilmesi için altın bir kural işliyor. Öğrencilerin TYT puanlarının hesaplanabilmesi için Türkçe ya da Temel Matematik testlerinin en az birinden 0,5 net çıkarması mecburi.