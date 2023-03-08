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Haberler Yaşam YKS BAŞVURU EKRANI FORMU 2023 ERİŞİME AÇILDI! ais.osym.gov YKS kılavuzu ile üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır, TYT, AYT, YDT başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.03.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 11:59

YKS BAŞVURU EKRANI FORMU 2023 ERİŞİME AÇILDI! ais.osym.gov YKS kılavuzu ile üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır, TYT, AYT, YDT başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Milyonlarca adayın beklediği YKS başvuru süreci an itibarıyla başladı. Binlerce adayın katılım sağlayacağı üniversite sınavında her yıl olduğu gibi ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvurular alınacak ve sınav ücretinin ödenmesiyle beraber işlem tamamlanmış olacak. Bu noktada ise "YKS sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Üç oturumdan gerçekleşecek olan sınavın Haziran ayında düzenleneceği bildirilirken detaylar merak ediliyor. Peki, 2023 YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ÖSYM'den gelen o açıklama.

YKS BAŞVURU EKRANI FORMU 2023 ERİŞİME AÇILDI! ais.osym.gov YKS kılavuzu ile üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır, TYT, AYT, YDT başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS başvuru ekranı bugün erişime açılıyor! Üniversite hayali kuran binlerce vatandaşın katılım sağlayacağı sınavın üç ayrı oturumdan gerçekleşeceği bilirken öte yandan bu oturumlar Haziran ayında gerçekleşecek. Tam bu noktada "2023 YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" gibi birçok detay adaylar tarafından merak ediliyor. Buna göre; ÖSYM kılavuzu ile 2023 YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankalara yatırılacak? İşte ÖSYM'den son dakika üniversite sınavı kılavuzu ve detaylar…

YKS BAŞVURU EKRANI FORMU 2023 ERİŞİME AÇILDI! ais.osym.gov YKS kılavuzu ile üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır, TYT, AYT, YDT başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Son dakika haberi: ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

NOT: "AFET BÖLGESİ" İLAN EDİLEN 11 İL VE 1 İLÇEDE İKAMET EDEN, DEPREM SONRASI BAŞKA İL VE İLÇELERE GÖÇ EDEN ADAYLARDAN SINAV ÜCRETİ ALINMAYACAK

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YKS BAŞVURU EKRANI FORMU 2023 ERİŞİME AÇILDI! ais.osym.gov YKS kılavuzu ile üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır, TYT, AYT, YDT başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS BAŞVURU AÇIKLAMASI!

"2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir"

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

YKS BAŞVURU EKRANI FORMU 2023 ERİŞİME AÇILDI! ais.osym.gov YKS kılavuzu ile üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır, TYT, AYT, YDT başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kasım ayında paylaştığı 2023 yılı sınav takvimini kısa bir süre sonra kaldırıldı.

Nedeni ise, üniversite sınavı ile seçimin aynı tarihe denk gelme ihtimali.

Takvimde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran'da yapılacağı belirtildi.

YKS BAŞVURU EKRANI FORMU 2023 ERİŞİME AÇILDI! ais.osym.gov YKS kılavuzu ile üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır, TYT, AYT, YDT başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS 2. DÖNEM KONULARI DAHİL DEĞİL!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer ayrıca, "Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

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