Haberler Yaşam YKS BAŞVURU EKRANI FORMU 2023 ERİŞİME AÇILDI! ais.osym.gov YKS kılavuzu ile üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır, TYT, AYT, YDT başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 08.03.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 11:59

YKS BAŞVURU EKRANI FORMU 2023 ERİŞİME AÇILDI! ais.osym.gov YKS kılavuzu ile üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır, TYT, AYT, YDT başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Milyonlarca adayın beklediği YKS başvuru süreci an itibarıyla başladı. Binlerce adayın katılım sağlayacağı üniversite sınavında her yıl olduğu gibi ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvurular alınacak ve sınav ücretinin ödenmesiyle beraber işlem tamamlanmış olacak. Bu noktada ise "YKS sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Üç oturumdan gerçekleşecek olan sınavın Haziran ayında düzenleneceği bildirilirken detaylar merak ediliyor. Peki, 2023 YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ÖSYM'den gelen o açıklama.