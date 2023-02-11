Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YKS başvuruları ertelenecek mi, ne zaman başlayacak? 2023 YKS başvuru tarihi değişti mi? İşte ÖSYM duyuruları ve sınav takvimi!
Giriş Tarihi: 11.02.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 14:34

YKS başvuruları ertelenecek mi, ne zaman başlayacak? 2023 YKS başvuru tarihi değişti mi? İşte ÖSYM duyuruları ve sınav takvimi!

YKS başvuru tarihi ve sınav tarihleri için gözler ÖSYM'nin açıklamalarına çevrildi. Geçtiğimiz yıl YKS başvuruları 11 Şubat'ta başlamıştı. Sınava girmeye hazırlanan adaylar 2023 üniversite sınavı başvuru tarihi için açıklama beklerken ülkemizi sarsan Kahramanmaraş depremi tüm ülkeyi yasa boğdu. Bu noktada, başvuruların planlanandan ileri bir tarihe ertelenme ihtimali gündeme gelirken; YKS başvuruları ertelendi mi, ne zaman başlayacak gibi sorular araştırma konusu oldu. Peki, 2023 YKS başvuru tarihi değişti mi? İşte ÖSYM sınav takvimi ile güncel duyurular!

YKS başvuruları ertelenecek mi, ne zaman başlayacak? 2023 YKS başvuru tarihi değişti mi? İşte ÖSYM duyuruları ve sınav takvimi!

YKS başvuru tarihleri sınava katılım gösterecek adaylar tarafından mercek altına alınıyor. Ülkemizi derinden etkileyen, 10 ilde büyük yıkıma sebep olan Kahramanmaraş depreminin ardından sınavlarla ilgili düzenleme yapıldı. Dün konuya dair açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, adayların YKS ve LGS'de 2. Dönem konularından muaf tutulacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından YKS başvuruları ertelendi mi, ne zaman başlayacak gibi sorular gündem oldu. Peki 2023 YKS başvuru tarihi değişti mi? İşte ÖSYM duyuruları ve sınav takvimi!

YKS başvuruları ertelenecek mi, ne zaman başlayacak? 2023 YKS başvuru tarihi değişti mi? İşte ÖSYM duyuruları ve sınav takvimi!

2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN, ERTELENECEK Mİ?

2023 YKS başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alınan YKS başvurularının önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyordu. Ancak yaşanan depremler dolayısıyla başvuruların ve sınavın ertelenme ihtimali gündem konusu oldu.

Konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. ÖSYM sınav takvimi ile YKS başvuru tarihleri duyurusu geldiğinde detaylar haberimize eklenecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS başvuruları ertelenecek mi, ne zaman başlayacak? 2023 YKS başvuru tarihi değişti mi? İşte ÖSYM duyuruları ve sınav takvimi!

2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM henüz 2023 YKS sınav ve başvuru tarihleri bilgisini de içeren güncel sınav takvimini yayınlamadı. 2023 YKS sınav tarihi hakkında bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir

YKS başvuruları ertelenecek mi, ne zaman başlayacak? 2023 YKS başvuru tarihi değişti mi? İşte ÖSYM duyuruları ve sınav takvimi!

YKS SINAV TARİHİ İLK TAKVİMDE NASILDI?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti.

Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti.

YKS başvuruları ertelenecek mi, ne zaman başlayacak? 2023 YKS başvuru tarihi değişti mi? İşte ÖSYM duyuruları ve sınav takvimi!

YKS 2. DÖNEM KONULARI OLMAYACAK!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA