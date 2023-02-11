Haberler Yaşam YKS başvuruları ertelenecek mi, ne zaman başlayacak? 2023 YKS başvuru tarihi değişti mi? İşte ÖSYM duyuruları ve sınav takvimi!

Giriş Tarihi: 11.02.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 14:34

YKS başvuruları ertelenecek mi, ne zaman başlayacak? 2023 YKS başvuru tarihi değişti mi? İşte ÖSYM duyuruları ve sınav takvimi!

YKS başvuru tarihi ve sınav tarihleri için gözler ÖSYM'nin açıklamalarına çevrildi. Geçtiğimiz yıl YKS başvuruları 11 Şubat'ta başlamıştı. Sınava girmeye hazırlanan adaylar 2023 üniversite sınavı başvuru tarihi için açıklama beklerken ülkemizi sarsan Kahramanmaraş depremi tüm ülkeyi yasa boğdu. Bu noktada, başvuruların planlanandan ileri bir tarihe ertelenme ihtimali gündeme gelirken; YKS başvuruları ertelendi mi, ne zaman başlayacak gibi sorular araştırma konusu oldu. Peki, 2023 YKS başvuru tarihi değişti mi? İşte ÖSYM sınav takvimi ile güncel duyurular!