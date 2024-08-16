Giriş Tarihi: 16.08.2024 07:53
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
07:53
YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024: YÖKATLAS YKS boş kalan kontenjanlar ve üniversite taban puanları nereden öğrenilir?
Üniversite sınavı ardından yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte adaylar kayıt işlemlerini gündemine aldı. Kayıtlar sonrası başlayacak YKS ek tercih işlemleri öncesinde aday öğrenciler YKS boş kalan kontenjanlar listesini kontrol edecek. Hedefledikleri bölüm ve üniversiteye göre 2. tercih hakkını kullanacaklar YÖKATLAS YKS boş kontenjanlar ve üniversite taban puanları ile kılavuza göre işlemlerini gerçekleştirilecek. İşte, YKS boş kalan kontenjanlar 2024 tablosu hakkında merak edilenler...