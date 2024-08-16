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Giriş Tarihi: 16.08.2024 07:53 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 07:53

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024: YÖKATLAS YKS boş kalan kontenjanlar ve üniversite taban puanları nereden öğrenilir?

Üniversite sınavı ardından yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte adaylar kayıt işlemlerini gündemine aldı. Kayıtlar sonrası başlayacak YKS ek tercih işlemleri öncesinde aday öğrenciler YKS boş kalan kontenjanlar listesini kontrol edecek. Hedefledikleri bölüm ve üniversiteye göre 2. tercih hakkını kullanacaklar YÖKATLAS YKS boş kontenjanlar ve üniversite taban puanları ile kılavuza göre işlemlerini gerçekleştirilecek. İşte, YKS boş kalan kontenjanlar 2024 tablosu hakkında merak edilenler...

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024: YÖKATLAS YKS boş kalan kontenjanlar ve üniversite taban puanları nereden öğrenilir?

YKS boş kontenjanlar sorgulanıyor. İlk yerleştirmede hedeflediğini bulamayan öğrenciler YKS ek tercih başvurusu için hazırlanıyor. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan bilgisi en çok araştırılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Gözler ÖSYM ve YÖK'te! Peki; YKS boş kalan kontenjanlar açıklandı mı, nereden sorgulanır?

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024: YÖKATLAS YKS boş kalan kontenjanlar ve üniversite taban puanları nereden öğrenilir?

YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2024?

YKS yerleştirme sonuçları ardından üniversite kayıtları alınacak. Kayıtların ardından kalan kontenjanlar Yükseköğretim Kurumu (YÖK) sistemine bildirilecek.

YKS ek tercih süreci bu işlemlerden sonra başlayacak. Henüz tarihin belirlenmediği ek tercih dönemi 19 Ağustos-23 Ağustos tarihlerinde tamamlanacak kayıtların ardından gündemde olacak.

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YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024: YÖKATLAS YKS boş kalan kontenjanlar ve üniversite taban puanları nereden öğrenilir?

ÜNİVERSİTEYE KAÇ KİŞİ YERLEŞTİ?

Ek tercihler öncesinde YÖK Başkanı Erol Özvar güncel durumu paylaştı:

"Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu. Yeni açtığımız "Yapay Zeka" ve "Bilişim" programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamına yerleşildi, tek bir boş kontenjan bile kalmadı.

Henüz ek yerleştirme süreci başlamadan kontenjanlarımızın neredeyse tamamının dolmuş olması Türkiye'de yükseköğretime genç neslin erişebilir olduğunu gösteriyor."

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024: YÖKATLAS YKS boş kalan kontenjanlar ve üniversite taban puanları nereden öğrenilir?

YKS BOŞ KONTENJANLAR VE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024

2024 YKS taban puanları ve üniversite boş kontenjanları henüz açıklanmadı. Aday öğrenciler geçtiğimiz yılın verilerine göre tercih başvurularını gerçekleştiriyor.

Yerleştirme sonuçları ardından ek tercih işlemlerini değerlendirmek isteyenler bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarını kontrol ediyor.

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024: YÖKATLAS YKS boş kalan kontenjanlar ve üniversite taban puanları nereden öğrenilir?

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Üniversite ek tercihi kimler yapabilir, nasıl yapılır sorusu da merak edilenler arasında.

Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.

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