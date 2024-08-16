YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024: YÖKATLAS YKS boş kalan kontenjanlar ve üniversite taban puanları nereden öğrenilir?

YKS boş kontenjanlar sorgulanıyor. İlk yerleştirmede hedeflediğini bulamayan öğrenciler YKS ek tercih başvurusu için hazırlanıyor. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan bilgisi en çok araştırılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Gözler ÖSYM ve YÖK'te! Peki; YKS boş kalan kontenjanlar açıklandı mı, nereden sorgulanır?