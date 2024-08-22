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Giriş Tarihi: 22.08.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 08:00

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 PDF LİSTESİ: ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar ve üniversite taban puanları açıklandı mı?

Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. İlk tercih sonuçlarının ardından yerleşemeyen adaylar için takvim ek yerleştirme ile devam edecek. Bu noktada YKS boş kontenjanlar ve 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılıyor. Peki, 2024 YKS boş kontenjanlar, taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar 2024 PDF listesi sorgulama...

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 PDF LİSTESİ: ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar ve üniversite taban puanları açıklandı mı?

YKS tercih sonuçların ilan edilmesinin ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ek tercihlerde şansını tekrar deneyecek. Bu noktada 2 ve 4 yıllık üniversite boş kontenjanları için araştırmalar yoğunluk kazandı. Ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Peki, 2024 YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanacak? İşte; YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar 2024 PDF listesi...

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 PDF LİSTESİ: ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar ve üniversite taban puanları açıklandı mı?

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşmişti.

Kayıt sonrası belirlenecek olan kontenjan sayısına göre ek tercih tarihleri ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ile belli olacak. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

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YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 PDF LİSTESİ: ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar ve üniversite taban puanları açıklandı mı?

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 AÇIKLANDI MI?

2024 YKS boş kontenjanları henüz açıklanmadı.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 23 Ağustos 2024 Cuma günü tamamlanacak. Akabinde ise YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 PDF LİSTESİ: ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar ve üniversite taban puanları açıklandı mı?

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Yerleştirme sonuçları ardından ek tercih işlemlerini değerlendirmek isteyenler bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarını kontrol ediyor.

Ancak 2024 üniversite taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar, geçtiğimiz yılın verilerine göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor.

2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları her yıl yeniden belirleniyor. Ancak yeni tavan ve taban puanları ve ek kontenjan detayları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 PDF LİSTESİ: ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar ve üniversite taban puanları açıklandı mı?

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirme işlemleri, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.

Ek yerleştirmeler için açılan kontenjanlar, üniversite kayıt işlemlerinin ardından açıklanmakla birlikte süreç şöyle ilerleyecek:

YÖK, kayıt yaptırılmayan bölümleri ÖSYM'ye bildirecek.

ÖSYM tercih kılavuzu yayımlayacak.

ÖSYM'nin kılavuzunda adaylar güncel üniversite taban puanlarını ve kontenjanlarını görüntüleyebilecek.

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