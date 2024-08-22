YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 PDF LİSTESİ: ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar ve üniversite taban puanları açıklandı mı?

YKS tercih sonuçların ilan edilmesinin ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ek tercihlerde şansını tekrar deneyecek. Bu noktada 2 ve 4 yıllık üniversite boş kontenjanları için araştırmalar yoğunluk kazandı. Ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Peki, 2024 YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanacak? İşte; YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar 2024 PDF listesi...