YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 PDF LİSTESİ: ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar ve üniversite taban puanları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 22.08.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
08:00
Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. İlk tercih sonuçlarının ardından yerleşemeyen adaylar için takvim ek yerleştirme ile devam edecek. Bu noktada YKS boş kontenjanlar ve 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılıyor. Peki, 2024 YKS boş kontenjanlar, taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar 2024 PDF listesi sorgulama...