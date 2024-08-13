YKS boş kontenjanlar 2024 PDF TIKLA-GÖRÜNTÜLE! | ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini aldı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme süreci için üniversite kayılarının bitmesini bekliyor. ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzu 2024 ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite boş kontenjan listesi için araştırmalar hız kazandı. Peki, 2024 YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanacak? İşte; ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar 2024 görüntüleme ekranı...