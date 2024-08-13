Giriş Tarihi: 13.08.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
22:03
YKS boş kontenjanlar 2024 PDF TIKLA-GÖRÜNTÜLE! | ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
YKS tercih sonuçları açıklandı. İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar YKS ek tercihleri kapsamında ikinci kez şansını deneyecek. Bu noktada tercih listesi oluşturma aşamasında önceki seferde olduğu gibi yine YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları baz alınacak. 2 ve 4 yıllık üniversite boş kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları için araştırmalar hız kazandı. Üniversite kayıtları 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Peki, 2024 YKS boş kontenjanları açıklandı mı, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanır? İşte ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar 2024 listesi ve tüm detaylar...