YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024: YÖKATLAS ile YKS taban puanları, üniversite boş kontenjan ve başarı sıralaması belli oldu mu?

ÜNİVERSİTEYE KAÇ KİŞİ YERLEŞTİ?

Ek tercihler öncesinde YÖK Başkanı Erol Özvar güncel durumu paylaştı:

"Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu. Yeni açtığımız "Yapay Zeka" ve "Bilişim" programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamına yerleşildi, tek bir boş kontenjan bile kalmadı.

Henüz ek yerleştirme süreci başlamadan kontenjanlarımızın neredeyse tamamının dolmuş olması Türkiye'de yükseköğretime genç neslin erişebilir olduğunu gösteriyor."