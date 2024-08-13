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Giriş Tarihi: 13.08.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 15:16

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024: YÖKATLAS ile YKS taban puanları, üniversite boş kontenjan ve başarı sıralaması belli oldu mu?

YKS ek tercih kılavuzu kapsamında yapılacak 2. tercihler öncesinde YKS boş kontenjanlar sorgulanıyor. İlk tercihlerinde hedefleri üniversite veya bölüme yerleşemeyen aday öğrenciler 2024 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile yeniden listelerini hazırlayacak. Konuyla ilgili ÖSYM ve YÖKATLAS sistemi kontrol ediliyor. YÖK Başkanı Erol Özvar ek yerleştirme öncesi kontenjanlara dair ilk verileri paylaştı. Peki; YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024: YÖKATLAS ile YKS taban puanları, üniversite boş kontenjan ve başarı sıralaması belli oldu mu?

YKS boş kotenjanlar 2024 listesi üniversite ve bölümler özelinde sorgulanıyor. YÖK Başkanı Özvar, kontenjanların ek tercih öncesi neredeyse dolduğu bilgisini paylaştı. ÖSYM üzerinden yerleştirme sonuçlarını sorgulayanlar ve beklediğini bulamayanlar soluğu YÖKATLAS üniversite taban puanları ve başarı sıralaması tablosunda alıyor. Peki; YKS üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı, nereden öğrenilir?

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024: YÖKATLAS ile YKS taban puanları, üniversite boş kontenjan ve başarı sıralaması belli oldu mu?

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM son dakika açıklaması ile YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar ÖSYM sonuç sistemi üzerinden yerleştirme sonucunu kontrol ediyor:

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YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024: YÖKATLAS ile YKS taban puanları, üniversite boş kontenjan ve başarı sıralaması belli oldu mu?

ÜNİVERSİTEYE KAÇ KİŞİ YERLEŞTİ?

Ek tercihler öncesinde YÖK Başkanı Erol Özvar güncel durumu paylaştı:

"Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu. Yeni açtığımız "Yapay Zeka" ve "Bilişim" programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamına yerleşildi, tek bir boş kontenjan bile kalmadı.

Henüz ek yerleştirme süreci başlamadan kontenjanlarımızın neredeyse tamamının dolmuş olması Türkiye'de yükseköğretime genç neslin erişebilir olduğunu gösteriyor."

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024: YÖKATLAS ile YKS taban puanları, üniversite boş kontenjan ve başarı sıralaması belli oldu mu?

YKS BOŞ KONTENJANLAR VE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024

2024 YKS taban puanları ve üniversite boş kontenjanları henüz adaylarla buluşmadı. Aday öğrenciler geçtiğimiz yılın verilerine göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor.

Yerleştirme sonuçları ardından ek tercih işlemlerini değerlendirmek isteyenler bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarını kontrol ediyor.

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024: YÖKATLAS ile YKS taban puanları, üniversite boş kontenjan ve başarı sıralaması belli oldu mu?

YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

YKS 2. ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı henüz paylaşılmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS ek tercih kılavuzu adaylara yol gösterecek.

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