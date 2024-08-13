Giriş Tarihi: 13.08.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
15:16
YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024: YÖKATLAS ile YKS taban puanları, üniversite boş kontenjan ve başarı sıralaması belli oldu mu?
YKS ek tercih kılavuzu kapsamında yapılacak 2. tercihler öncesinde YKS boş kontenjanlar sorgulanıyor. İlk tercihlerinde hedefleri üniversite veya bölüme yerleşemeyen aday öğrenciler 2024 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile yeniden listelerini hazırlayacak. Konuyla ilgili ÖSYM ve YÖKATLAS sistemi kontrol ediliyor. YÖK Başkanı Erol Özvar ek yerleştirme öncesi kontenjanlara dair ilk verileri paylaştı. Peki; YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?