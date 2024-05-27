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Haberler Yaşam YKS deneme sınavı sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanır? MEB 2024 YKS deneme sınavı sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 27.05.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 09:51

YKS deneme sınavı sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanır? MEB 2024 YKS deneme sınavı sonuçları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 'YKS'ye Doğru 2024' son adımını tamamlıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alanda Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üniversite sınavının 3 oturumunun da düzenlenediği Türkiye geneli YKS deneme sınavı sonuçları sorgulama için tarih verildi. 25-26-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen deneme, asıl sınav öncesinde adayların seviyelerini ölçmelerini sağlayacak. Peki; YKS deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS deneme sınavı sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanır? MEB 2024 YKS deneme sınavı sonuçları sorgulama

MEB YKS deneme sınavı sonuçları sorgulama ekranı için gözler bir kez daha OGM Materyal ekranına dönüyor. Ülke genelinde sıralamalarını görecek adaylar ÖSYM tarafından yapılacak sınav öncesi seviye ölçmeye hazırlanıyor. Peki; 2024 YKS deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?

YKS deneme sınavı sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanır? MEB 2024 YKS deneme sınavı sonuçları sorgulama

TÜRKİYE GENELİ YKS DENEME SINAVI TARİHLERİ

YKS deneme sınavı kapsamında Temel Yeterlilik Testi, Alanda Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi yapılıyor. İlk iki sınavın ardından YDT denemesi bugün!

25 Mayıs Cumartesi (10.00-21.30): TYT Deneme Sınavı

26 Mayıs Pazar (09.00-21.30): AYT Deneme Sınavı

27 Mayıs Pazartesi (09.00-21.30): YDT Deneme Sınavı

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YKS deneme sınavı sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanır? MEB 2024 YKS deneme sınavı sonuçları sorgulama

YKS DENEME SINAVINA NASIL GİRİŞ YAPILIYOR?

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ üzerinden öğrenci girişi ile yapılacak sınav çevrim içi düzenleniyor. 09.00-21.30 saatleri arasında istenilen bir aralıkta sınava katılım sağlayacak öğrenciler deneme sınavına belirtilen tarihlerden itibaren ogmmateryal.eba.gov.tr adresinden erişim sağlanabilecek.

YKS deneme sınavı sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanır? MEB 2024 YKS deneme sınavı sonuçları sorgulama

YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenciler, deneme sınavı sonuçları, sıralamaları ve puanlarını 28 Mayıs 2024 tarihinde yine aynı sistem üzerinden saat 10.00 itibarıyla görebilecekler.

Deneme sınavının soru çözümleri ise sonuçların açıklanması ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Youtube sayfasında yayımlanacak. Ayrıca Youtube üzerinden öğrenciler için rehberlik yayını da uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.

YKS deneme sınavı sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanır? MEB 2024 YKS deneme sınavı sonuçları sorgulama

YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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