YKS deneme sınavı sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanır? MEB 2024 YKS deneme sınavı sonuçları sorgulama

MEB YKS deneme sınavı sonuçları sorgulama ekranı için gözler bir kez daha OGM Materyal ekranına dönüyor. Ülke genelinde sıralamalarını görecek adaylar ÖSYM tarafından yapılacak sınav öncesi seviye ölçmeye hazırlanıyor. Peki; 2024 YKS deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?