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YKS deneme sınavı sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanır? MEB 2024 YKS deneme sınavı sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 27.05.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
09:51
YKS deneme sınavı sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanır? MEB 2024 YKS deneme sınavı sonuçları sorgulama
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 'YKS'ye Doğru 2024' son adımını tamamlıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alanda Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üniversite sınavının 3 oturumunun da düzenlenediği Türkiye geneli YKS deneme sınavı sonuçları sorgulama için tarih verildi. 25-26-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen deneme, asıl sınav öncesinde adayların seviyelerini ölçmelerini sağlayacak. Peki; YKS deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?