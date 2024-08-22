Giriş Tarihi: 22.08.2024 01:42
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
01:42
YKS EK TERCİH KILAVUZU 2024 SORGULAMALARI: ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler başladı mı, ne zaman?
YKS tercih sonuçlarının ilan edilmesinin ardından 19 Ağustos'ta üniversite kayıt işlemleri başladı. YKS tercih sürecinde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercih seçeneği mercek altına alındı. Üniversite kayıt işlemlerinin bitmesine sayılı gün kala YKS üniversite ek tercih tarihleri araştırılıyor. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte, ÖSYM son dakika duyuruları!