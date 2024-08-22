YKS EK TERCİH KILAVUZU 2024 SORGULAMALARI: ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler başladı mı, ne zaman?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 23 Ağustos'ta tamamlanacak. Akabinde ise YKS boş kontenjanlar ve taban puanları ÖSYM'ye bildirilecek. Bu kapsamda ise herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için YKS ek tercihler başlayacak. Peki, YKS ek tercih ne zaman, kimler ek tercih yapabilir? İşte, detaylar…