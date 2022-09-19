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Haberler Yaşam YKS ek tercih sonuçları açıklandı duyurusu ÖSYM tarafından bekleniyor! 2022 ÖSYM AİS ile YKS ek tercih sonuçları sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 19.09.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 09:27

YKS ek tercih sonuçları açıklandı duyurusu ÖSYM tarafından bekleniyor! 2022 ÖSYM AİS ile YKS ek tercih sonuçları sorgulama sayfası

YKS ek tercih yerleştirme ekranı, 13 Eylül 2022 tarihinde kapandı. Böylece öğrenciler YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı için bekleyişe geçti. Geçtiğimiz sene 1 Ekim 2021 tarihinde açıklanan sonuçlar için öğrenciler YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. Bu sebepten dolayı bütün gözler ÖSYM'de. YKS ek tercih kılavuzu ile gençler YKS ek tercih başvuruları geçtiğimiz ay bitirdi. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ile ek tercih sonuçları sorgulama ekranı 2022

YKS ek tercih sonuçları açıklandı duyurusu ÖSYM tarafından bekleniyor! 2022 ÖSYM AİS ile YKS ek tercih sonuçları sorgulama sayfası

YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu öğrenciler tarafından sıklıkla soruluyor. Öğrenciler 13 Eylül 2022 tarihinde ek yerleştirmelerini yaptı ve bekleyişe geçtiler. Sürekli olarak YKS ek yerleştirme bugün açıklanır mı sorusu soruluyor. YKS ek yerleştirme kılavuzu ile tercihlerini yapan öğrenciler, şimdi gözlerini YKS ek tercih açıklanma tarihine dikti. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS

YKS ek tercih sonuçları açıklandı duyurusu ÖSYM tarafından bekleniyor! 2022 ÖSYM AİS ile YKS ek tercih sonuçları sorgulama sayfası

YKS EK TERCİH SONUÇLARI 2022: YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI DUYURUSU BEKLENİYOR!

7 Eylül - 13 Eylül 2022 tarihleri arasında tamamlanan YKS ek tercih sonuçları için geri sayım devam ediyor. Üniversite adayları, YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM sorgulama sayfasını araştırıyor. İşte, 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun yanıtı ve ÖSYM ile YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı...

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YKS ek tercih sonuçları açıklandı duyurusu ÖSYM tarafından bekleniyor! 2022 ÖSYM AİS ile YKS ek tercih sonuçları sorgulama sayfası

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek yerleştirme takviminde YKS ek tercih sonuçları için resmi bir tarih bilgisi yer almadı. Geçtiğimiz sene YKS ek tercih sonuçları, 1 Ekim 2021 tarihinde ilan edilmişti.

YKS ek tercih sonuçları açıklandı duyurusu ÖSYM tarafından bekleniyor! 2022 ÖSYM AİS ile YKS ek tercih sonuçları sorgulama sayfası

Ancak ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak. Bu bilgiler kapsamında YKS ek tercih sonuçlarının, 25 Eylül tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

YKS ek tercih sonuçları açıklandı duyurusu ÖSYM tarafından bekleniyor! 2022 ÖSYM AİS ile YKS ek tercih sonuçları sorgulama sayfası

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS ek tercih sonuçlarının sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanacağı tahmin ediliyor.

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