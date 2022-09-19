YKS ek tercih sonuçları açıklandı duyurusu ÖSYM tarafından bekleniyor! 2022 ÖSYM AİS ile YKS ek tercih sonuçları sorgulama sayfası

YKS ek tercih yerleştirme ekranı, 13 Eylül 2022 tarihinde kapandı. Böylece öğrenciler YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı için bekleyişe geçti. Geçtiğimiz sene 1 Ekim 2021 tarihinde açıklanan sonuçlar için öğrenciler YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. Bu sebepten dolayı bütün gözler ÖSYM'de. YKS ek tercih kılavuzu ile gençler YKS ek tercih başvuruları geçtiğimiz ay bitirdi. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ile ek tercih sonuçları sorgulama ekranı 2022