YKS ek tercih sonuçları açıklandı duyurusu ÖSYM tarafından bekleniyor! 2022 ÖSYM AİS ile YKS ek tercih sonuçları sorgulama sayfası

YKS EK TERCİH SONUÇLARI 2022: YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI DUYURUSU BEKLENİYOR!

7 Eylül - 13 Eylül 2022 tarihleri arasında tamamlanan YKS ek tercih sonuçları için geri sayım devam ediyor. Üniversite adayları, YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM sorgulama sayfasını araştırıyor. İşte, 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun yanıtı ve ÖSYM ile YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı...