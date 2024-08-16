YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile kimler üniversite 2. tercihi yapabilir, nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 16.08.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
18:05
YKS tercih sonuçlarının 13 Ağustos 2924 tarihinde erişime açılmasının ardından ilk tercihlerde üniversiteye yerleşemeyen adaylar "YKS ek tercih ne zaman 2024?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 2. Tercih tarihleri için geri sayım başlarken adaylar ek tercih listelerini YKS boş kontenjanlar listesi, YÖK ATLAS üniversite taban puanları, başarı sıralamalarını baz alarak hazırlayacak. ÖSYM son dakika duyuruları ile YKS ek tercih kılavuzu 2024 bekleniyor. Peki, YKS ek tercih nasıl yapılır, ne zaman başlıyor? İşte, ek yerleştirmeye dair merak edilenler…