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Giriş Tarihi: 16.08.2024 18:05 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 18:05

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile kimler üniversite 2. tercihi yapabilir, nasıl yapılır?

YKS tercih sonuçlarının 13 Ağustos 2924 tarihinde erişime açılmasının ardından ilk tercihlerde üniversiteye yerleşemeyen adaylar "YKS ek tercih ne zaman 2024?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 2. Tercih tarihleri için geri sayım başlarken adaylar ek tercih listelerini YKS boş kontenjanlar listesi, YÖK ATLAS üniversite taban puanları, başarı sıralamalarını baz alarak hazırlayacak. ÖSYM son dakika duyuruları ile YKS ek tercih kılavuzu 2024 bekleniyor. Peki, YKS ek tercih nasıl yapılır, ne zaman başlıyor? İşte, ek yerleştirmeye dair merak edilenler…

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile kimler üniversite 2. tercihi yapabilir, nasıl yapılır?

İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar da ek tercih takvimine odaklandı. Üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından YKS boş kontenjanlar 2024 listesi belli olacak. Böylece ilk tercihlerde umduğunu bulamayan adaylar ek tercihlerde şansını deneme fırsatı bulacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile kimler üniversite 2. tercihi yapabilir, nasıl yapılır?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos arasında yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

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YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile kimler üniversite 2. tercihi yapabilir, nasıl yapılır?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 YKS ek tercih tarihleri ile ilgili henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

Ek tercihlerin ise kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor. YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacak.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile kimler üniversite 2. tercihi yapabilir, nasıl yapılır?

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 AÇIKLANDI MI?

2024 YKS boş kontenjanları henüz açıklanmadı.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 23 Ağustos'ta tamamlanacak. Akabinde ise YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile kimler üniversite 2. tercihi yapabilir, nasıl yapılır?
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