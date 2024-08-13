Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
10:57
YKS EK TERCİHLERDE SON DURUM: Üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi, ek tercihte puan düşer mi?
2024 YKS tercihleri 25 Temmuz ile 02 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Belirlediği tercihler sonucunda istediği üniversite veya bölüme yerleşemeyen adaylar için ÖSYM'nin belirlediği tarihleri arasında ek tercih uygulaması yapılacak. Birçok aday üniversiteye yerleştiği halde tercih yapıp yapamayacağını araştırıyor. Üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi, tercih yapılması durumunda puan düşer mi?