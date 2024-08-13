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Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:57

YKS EK TERCİHLERDE SON DURUM: Üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi, ek tercihte puan düşer mi?

2024 YKS tercihleri 25 Temmuz ile 02 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Belirlediği tercihler sonucunda istediği üniversite veya bölüme yerleşemeyen adaylar için ÖSYM'nin belirlediği tarihleri arasında ek tercih uygulaması yapılacak. Birçok aday üniversiteye yerleştiği halde tercih yapıp yapamayacağını araştırıyor. Üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi, tercih yapılması durumunda puan düşer mi?

YKS EK TERCİHLERDE SON DURUM: Üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi, ek tercihte puan düşer mi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla adayların üniversite tercih süreci büyük bir önem kazanıyor. 2024 YKS tercihleri kılavuza göre belirlenen tarihler arasında ÖSYM'nin osym.gov.tr adresinden yapıldı. İlk tercihlerde beklenen sonuçları alamayan adaylar ek tercihler hakkında araştırmalara başladı. Üniversiteye yerleşen adayların tercih yapıp yapamayacağı merak konusu.

YKS EK TERCİHLERDE SON DURUM: Üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi, ek tercihte puan düşer mi?

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır. İlk tercih zamanı tercih yaparak herhangi bir üniversiteye yerleşen kişiler de ek yerleştirmelerde tercih yapma hakkına sahip olacak.

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YKS EK TERCİHLERDE SON DURUM: Üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi, ek tercihte puan düşer mi?

YKS EK TERCİHLERDE PUAN DÜŞER Mİ?
İlk tercihlerde herhangi bir üniversite ve bölüm seçmeyen adayların puan durumunda herhangi bir kesinti olmayacak. Ancak üniversiteye yerleşen kişilerin ek yerleştirmelerde tercih yapma hakkına sahip olmakla birlikte bu adayların OBP'si (diploma notu) yarı yarıya düşecek.

YKS EK TERCİHLERDE SON DURUM: Üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi, ek tercihte puan düşer mi?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Her yıl üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasından kısa bir süre sonra başlatılın ek tercih uygulamasının ne zaman başlayacağı merak konusu. ÖSYM tarafından ek tercih dönemine ilişkin resmi bir tarih belirlenmedi. 2024 YKS ek tercih takvimi belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

YKS EK TERCİHLERDE SON DURUM: Üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi, ek tercihte puan düşer mi?
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