YKS EK TERCİHLERDE SON DURUM: Üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi, ek tercihte puan düşer mi?

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır. İlk tercih zamanı tercih yaparak herhangi bir üniversiteye yerleşen kişiler de ek yerleştirmelerde tercih yapma hakkına sahip olacak.