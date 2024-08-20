Giriş Tarihi: 20.08.2024 07:44
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
07:44
YKS EK TERCİHLERİ TARİHİ VE BAŞVURU EKRANI 2024! ÖSYM üniversite ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır?
YKS ek tercih ne zaman 2024 sorusu, ilk tercih sonuçları ardından üniversiteye yerleşemeyen adayların gündemindeki yerini aldı. Üniversite kayıt işlemleri başladı. 19-23 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar belirlenecek. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar "YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, başladı mı?'' sorularına yanıt arıyor. YKS ek tercih kılavuzu ve 2. tercih takvimi 2024 için ÖSYM duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, YKS ek tercih nasıl yapılır, ne zaman başlıyor? İşte, üniversite ek yerleştirmeye dair merak edilenler…