YKS EK TERCİHLERİ TARİHİ VE BAŞVURU EKRANI 2024! ÖSYM üniversite ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır?

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı ve üniversite adayları 19-23 Ağustos tarihleri arasında yerleştikleri okullara kayıt işlemlerini tamamlıyor. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ise ek tercihler kapsamında bir kez daha şansını deneme fırsatı bulacak. Bu noktada ikinci yerleştirme tarihlerini öğrenmek isteyen adaylar, "YKS ek tercih ne zaman 2024?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman, ikinci tercihleri hangi tarihte başlıyor? İşte 2024 YKS ek tercih kılavuzu ve tüm detaylar...