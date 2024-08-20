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Giriş Tarihi: 20.08.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 07:44

YKS EK TERCİHLERİ TARİHİ VE BAŞVURU EKRANI 2024! ÖSYM üniversite ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır?

YKS ek tercih ne zaman 2024 sorusu, ilk tercih sonuçları ardından üniversiteye yerleşemeyen adayların gündemindeki yerini aldı. Üniversite kayıt işlemleri başladı. 19-23 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar belirlenecek. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar "YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, başladı mı?'' sorularına yanıt arıyor. YKS ek tercih kılavuzu ve 2. tercih takvimi 2024 için ÖSYM duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, YKS ek tercih nasıl yapılır, ne zaman başlıyor? İşte, üniversite ek yerleştirmeye dair merak edilenler…

YKS EK TERCİHLERİ TARİHİ VE BAŞVURU EKRANI 2024! ÖSYM üniversite ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır?

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı ve üniversite adayları 19-23 Ağustos tarihleri arasında yerleştikleri okullara kayıt işlemlerini tamamlıyor. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ise ek tercihler kapsamında bir kez daha şansını deneme fırsatı bulacak. Bu noktada ikinci yerleştirme tarihlerini öğrenmek isteyen adaylar, "YKS ek tercih ne zaman 2024?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman, ikinci tercihleri hangi tarihte başlıyor? İşte 2024 YKS ek tercih kılavuzu ve tüm detaylar...

YKS EK TERCİHLERİ TARİHİ VE BAŞVURU EKRANI 2024! ÖSYM üniversite ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 YKS ek tercih tarihleri ile ilgili henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

Ek tercihlerin ise kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor. YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacak.

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YKS EK TERCİHLERİ TARİHİ VE BAŞVURU EKRANI 2024! ÖSYM üniversite ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır?

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirme işlemleri, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.

Ek yerleştirmeler için açılan kontenjanlar, üniversite kayıt işlemlerinin ardından açıklanmakla birlikte süreç şöyle ilerleyecek:

YÖK, kayıt yaptırılmayan bölümleri ÖSYM'ye bildirecek.

ÖSYM tercih kılavuzu yayımlayacak.

ÖSYM'nin kılavuzunda adaylar güncel üniversite taban puanlarını ve kontenjanlarını görüntüleyebilecek.

YKS EK TERCİHLERİ TARİHİ VE BAŞVURU EKRANI 2024! ÖSYM üniversite ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır?

2024 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları gibi bilgilerin yer aldığı 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı.

YKS ek tercih tarihleri takvimi ve kılavuzu ile ilgili ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

YKS EK TERCİHLERİ TARİHİ VE BAŞVURU EKRANI 2024! ÖSYM üniversite ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır?

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 VE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Bilindiği üzere herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ek yerleştirmelerde şanslarını deneyecek.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

YKS ek tercih süreci, üniversite kayıtlarının 23 Ağustos tarihinde son bulmasının ardından boş kontenjanların belirlenmesiyle başlayacak.

Boş kontenjanların Ağustos ayının son haftası açıklanması bekleniyor. Böylece YKS ek tercihlerinin Eylül ayının ilk haftası başlayacağı söylenebilir.

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