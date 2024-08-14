Giriş Tarihi: 14.08.2024 05:50
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
05:50
YKS EK TERCİH TAKVİMİ 2024: ÖSYM kılavuzu ile YKS üniversite 2. ek tercih ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
YKS ek tercih ne zaman 2024 sorusu ilk tercih sonuçları ardından üniversiteye yerleşemeyen adayların gündemindeki yerini aldı. 2. Tercih tarihleri için geri sayım başlarken "YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, başladı mı?'' soruları yanıt arıyor. Ek tercih listeleri hazırlanırken YKS boş kontenjanlar listesi, YÖK ATLAS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları baz alınacak. YKS ek tercih kılavuzu 2024 sorgulanıyor. Peki, YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar kaç TL? İşte, ek yerleştirmeye dair merak edilenler…