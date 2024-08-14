Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 14.08.2024 05:50 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 05:50

YKS EK TERCİH TAKVİMİ 2024: ÖSYM kılavuzu ile YKS üniversite 2. ek tercih ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

YKS ek tercih ne zaman 2024 sorusu ilk tercih sonuçları ardından üniversiteye yerleşemeyen adayların gündemindeki yerini aldı. 2. Tercih tarihleri için geri sayım başlarken "YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, başladı mı?'' soruları yanıt arıyor. Ek tercih listeleri hazırlanırken YKS boş kontenjanlar listesi, YÖK ATLAS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları baz alınacak. YKS ek tercih kılavuzu 2024 sorgulanıyor. Peki, YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar kaç TL? İşte, ek yerleştirmeye dair merak edilenler…

YKS EK TERCİH TAKVİMİ 2024: ÖSYM kılavuzu ile YKS üniversite 2. ek tercih ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

YKS ek tercih öncesi YÖK ATLAS YKS taban puanları ve ÖSYM üniversite boş kontenjan listesi dikkate alınarak listeler yeniden hazırlanıyor. Üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından YKS boş kontenjanlar 2024 listesi belli olacak. Böylece ilk tercihlerde umduğunu bulamayan adaylar ek tercihlerde şansını deneme fırsatı bulacak. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman, ikinci tercihleri hangi tarihte başlıyor? İşte tüm merak edilen soruların yanıtı...

YKS EK TERCİH TAKVİMİ 2024: ÖSYM kılavuzu ile YKS üniversite 2. ek tercih ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

2024 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

25 Temmuz-4 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınan YKS tercih işlemlerinin ardından üniversite tercih sonuçları 13 Ağustos 2024 Salı günü açıklandı.

Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntüleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS EK TERCİH TAKVİMİ 2024: ÖSYM kılavuzu ile YKS üniversite 2. ek tercih ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2024?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar, üniversite kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapacak.

Üniversite elektronik kayıtları ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Üniversite kayıtlarının 23 Ağustos'ta biteceği göz önünde bulundurulduğunda 2024 YKS ek tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftası başlaması bekleniyor.

YKS EK TERCİH TAKVİMİ 2024: ÖSYM kılavuzu ile YKS üniversite 2. ek tercih ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

2024 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları gibi bilgilerin yer aldığı 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı.

YKS ek tercih tarihleri takvimi ve kılavuzu ile ilgili ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

YKS EK TERCİH TAKVİMİ 2024: ÖSYM kılavuzu ile YKS üniversite 2. ek tercih ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirme işlemleri, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.

Ek yerleştirmeler için açılan kontenjanlar, üniversite kayıt işlemlerinin ardından açıklanmakla birlikte süreç şöyle ilerleyecek:

YÖK, kayıt yaptırılmayan bölümleri ÖSYM'ye bildirecek.

ÖSYM tercih kılavuzu yayımlayacak.

ÖSYM'nin kılavuzunda adaylar güncel üniversite taban puanlarını ve kontenjanlarını görüntüleyebilecek.

SON DAKİKA