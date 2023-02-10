Haberler Yaşam YKS ERTELENDİ Mİ SON DAKİKA 2023: YKS ertelenecek mi, üniversite sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?

Giriş Tarihi: 10.02.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 11:58

YKS ERTELENDİ Mİ SON DAKİKA 2023: YKS ertelenecek mi, üniversite sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası MEB'e bağlı okullar iki hafta boyunca tatil olurken, üniversiteler bir sonraki açıklamaya kadar tatil edildi. Bu noktada "YKS ertelendi mi, ne zaman yapılacak?" soruları yanıt arıyor. 2023 YKS sınavı ilk açıklanan ÖSYM sınav takvimi 2023'te 17-18 Haziran olarak belirlenirken, yeni YKS tarihi merak ediliyor. Peki, YKS ertelenecek mi? YKS sınavı ne olacak, üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar