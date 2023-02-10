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Haberler Yaşam YKS ERTELENDİ Mİ SON DAKİKA 2023: YKS ertelenecek mi, üniversite sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?
Giriş Tarihi: 10.02.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 11:58

YKS ERTELENDİ Mİ SON DAKİKA 2023: YKS ertelenecek mi, üniversite sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası MEB'e bağlı okullar iki hafta boyunca tatil olurken, üniversiteler bir sonraki açıklamaya kadar tatil edildi. Bu noktada "YKS ertelendi mi, ne zaman yapılacak?" soruları yanıt arıyor. 2023 YKS sınavı ilk açıklanan ÖSYM sınav takvimi 2023'te 17-18 Haziran olarak belirlenirken, yeni YKS tarihi merak ediliyor. Peki, YKS ertelenecek mi? YKS sınavı ne olacak, üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar

YKS ERTELENDİ Mİ SON DAKİKA 2023: YKS ertelenecek mi, üniversite sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?

YKS tarihi 2023 hakkında araştırmalar, Kahramanmaraş'taki elim iki deprem sonrası MEB'e bağlı kuruluşların ve üniversitelerin ertelenmesinden sonra araştırılmaya başlandı. Peki, YKS ertelenecek mi, ne zaman yapılacak? İşte YKS 2023 tarihi ve başvuruları hakkında bilgiler

YKS ERTELENDİ Mİ SON DAKİKA 2023: YKS ertelenecek mi, üniversite sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?

YKS 2. DÖNEM KONULARI OLMAYACAK!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu.

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YKS ERTELENDİ Mİ SON DAKİKA 2023: YKS ertelenecek mi, üniversite sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?

YKS SINAV TARİHİ İLK TAKVİMDE NASILDI?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti.

Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti.

YKS ERTELENDİ Mİ SON DAKİKA 2023: YKS ertelenecek mi, üniversite sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?

2023 YKS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM henüz 2023 YKS sınav ve başvuru tarihleri bilgisini de içeren güncel sınav takvimini yayınlamadı. 2023 YKS sınav tarihi hakkında bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir

YKS ERTELENDİ Mİ SON DAKİKA 2023: YKS ertelenecek mi, üniversite sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?

YKS SINAVI ERTELENECEK Mİ?

MEB'in yaptığı açıklamayla okullar iki hafta boyunca ertelenirken, sınav hakkında bir açıklama henüz gelmedi.

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