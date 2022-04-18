Haberler Yaşam YKS görevli ücreti belli oldu! TYT, AYT görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM GİS 2022 YKS gözetmen, bina sınav sorumlusu ücretleri sorgula!

Giriş Tarihi: 18.04.2022 23:34 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 23:34

YKS heyecanı üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenciyi sararken, sınavlarda gözetmen olmaya hazırlanan öğretmenlerin araştırmaları da hız kazandı. ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte 2022 TYT, AYT görevli ücretleri ne kadar oldu soruları araştırma konusu oldu. YKS görevli ücreti belli olurken, gis.osym.gov.tr üzerinden YKS görevli başvuru ekranı erişime açıldı. Böylece gözetmen, salon başkanı, bina sınav sorumlusu gibi görevlilerin oturum başına alacağı ücretler netlik kazandı. İşte ÖSYM GİS başvuru ekranı ile 2022 YKS gözetmen, bina sınav sorumlusu ücretleri!