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Haberler Yaşam YKS görevli ücreti belli oldu! TYT, AYT görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM GİS 2022 YKS gözetmen, bina sınav sorumlusu ücretleri sorgula!
Giriş Tarihi: 18.04.2022 23:34 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 23:34

YKS görevli ücreti belli oldu! TYT, AYT görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM GİS 2022 YKS gözetmen, bina sınav sorumlusu ücretleri sorgula!

YKS heyecanı üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenciyi sararken, sınavlarda gözetmen olmaya hazırlanan öğretmenlerin araştırmaları da hız kazandı. ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte 2022 TYT, AYT görevli ücretleri ne kadar oldu soruları araştırma konusu oldu. YKS görevli ücreti belli olurken, gis.osym.gov.tr üzerinden YKS görevli başvuru ekranı erişime açıldı. Böylece gözetmen, salon başkanı, bina sınav sorumlusu gibi görevlilerin oturum başına alacağı ücretler netlik kazandı. İşte ÖSYM GİS başvuru ekranı ile 2022 YKS gözetmen, bina sınav sorumlusu ücretleri!

YKS görevli ücreti belli oldu! TYT, AYT görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM GİS 2022 YKS gözetmen, bina sınav sorumlusu ücretleri sorgula!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrencinin üniversite hayaliyle katılacağı, 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınavda binlerce öğretmen görev alacak. Gözetmen, salon başkanı, bina sınav sorumlusu gibi görevlilere verilecek YKS görevli ücretleri belli oldu. Sınav takvimini açıklayan ÖSYM görevli ücretlerini de yayınladı. TYT, AYT görevli ücretleri ne kadar, YKS sınav gözetmeni, bina sorumlusu, salon başkanı kaç TL alacak? İşte ÖSYM GİS 2022 YKS gözetmen, bina sınav sorumlusu ücretleri ve detaylar!

YKS görevli ücreti belli oldu! TYT, AYT görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM GİS 2022 YKS gözetmen, bina sınav sorumlusu ücretleri sorgula!

2022 YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

İşte 2022 YKS için belirlenen sınav görevlisi ücretleri;

Salon Başkanı: 317,35 lira

Gözetmen: 277,68 lira

Yedek Gözetmen: 238,01 lira

Yardımcı Engelli Gözetmen: 396,68 lira

Bina Sınav Sorumlusu: 595,02 lira

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 396,68 lira

Bina Yöneticisi: 396,68 lira

Bina Yöneticisi Yardımcısı: 317,35 lira

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YKS görevli ücreti belli oldu! TYT, AYT görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM GİS 2022 YKS gözetmen, bina sınav sorumlusu ücretleri sorgula!

YKS GÖREVLİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM sınav görevi almak için https://gis.osym.gov.tr/Yetki/Giris üzerinden giriş yaparak ÖSYM sınav görevlisi olmak için başvurabilirsiniz.

ÖSYM YKS GÖREVLİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS görevli ücreti belli oldu! TYT, AYT görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM GİS 2022 YKS gözetmen, bina sınav sorumlusu ücretleri sorgula!

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, 2022 yılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS görevli ücreti belli oldu! TYT, AYT görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM GİS 2022 YKS gözetmen, bina sınav sorumlusu ücretleri sorgula!

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