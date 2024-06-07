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YKS gözetmen ücreti ne kadar? 2024 YKS görevli/gözetmen ücreti ne zaman ödenecek, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
12:36
YKS gözetmen ücreti ne kadar? 2024 YKS görevli/gözetmen ücreti ne zaman ödenecek, ayın kaçında?
2024 YKS gözetmen ücreti, sınav öncesinde gündeme geldi. 8-9 Haziran'da uygulanacak olan sınavda gözetmenlik yapacak olan vatandaşlar YKS gözetmen ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. 2024 YKS görevli/gözetmen ücreti yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanıyor. Peki, YKS gözetmen ücreti ne kadar? 2024 YKS görevli/gözetmen ücreti ne zaman ödenecek, ayın kaçında?