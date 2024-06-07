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Haberler Yaşam YKS gözetmen ücreti ne kadar? 2024 YKS görevli/gözetmen ücreti ne zaman ödenecek, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 12:36

YKS gözetmen ücreti ne kadar? 2024 YKS görevli/gözetmen ücreti ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

2024 YKS gözetmen ücreti, sınav öncesinde gündeme geldi. 8-9 Haziran'da uygulanacak olan sınavda gözetmenlik yapacak olan vatandaşlar YKS gözetmen ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. 2024 YKS görevli/gözetmen ücreti yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanıyor. Peki, YKS gözetmen ücreti ne kadar? 2024 YKS görevli/gözetmen ücreti ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

YKS gözetmen ücreti ne kadar? 2024 YKS görevli/gözetmen ücreti ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

YKS'de birçok salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı, yardımcı engelli gözetmen MEB ve ÖSYM bünyesindeki sınavlarda görev alıyor. Görev alan vatandaşlar "YKS gözetmen ücreti ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, YKS görevli/gözetmen ücretleri!

YKS gözetmen ücreti ne kadar? 2024 YKS görevli/gözetmen ücreti ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

2024 ÖSYM-MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.

Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır. Ancak değişkenlik gösterebilmektedir;

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YKS gözetmen ücreti ne kadar? 2024 YKS görevli/gözetmen ücreti ne zaman ödenecek, ayın kaçında?
  • Salon Başkanı: 1.057 TL
  • Gözetmen: 1.025 TL
  • Yedek Gözetmen: 769 TL
  • Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL
  • Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL
  • Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL
  • Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL
  • Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL
  • E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL
  • E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL
  • E-Sınav Gözetmen: 769 TL
YKS gözetmen ücreti ne kadar? 2024 YKS görevli/gözetmen ücreti ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

YKS SINAV GÖREVLİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada akademisyen, öğretmen ve kamu çalışanları tarafından yapılacak tercihlerden, kriterlere uygun personeli, Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden sınav görevlisi olarak belirlediklerini, bu görev için isteyenlerin GİS üzerinden tercihte bulunabilecekleri belirtildi.

YKS gözetmen ücreti ne kadar? 2024 YKS görevli/gözetmen ücreti ne zaman ödenecek, ayın kaçında?
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