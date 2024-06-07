Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YKS kaç net kaç puan ve sıralama getirir? TYT AYT 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 net yapan kaç puan alır? 2024 YKS puan hesaplama
Giriş Tarihi: 07.06.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 11:37

YKS kaç net kaç puan ve sıralama getirir? TYT AYT 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 net yapan kaç puan alır? 2024 YKS puan hesaplama

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran günü Ölçe Seçme ve Yerleştirme merkezi tarafından belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşiyor. Sınava giren 3 milyonu aşkın öğrenci sınav çıkışında soru ve cevapların yayımlanmasını beklerken, bir yandan da YKS puan ve sıralama hesaplamalarına başlayacak. Peki, YKS kaç net kaç puan getirir? TYT AYT 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 net yapan kaç puan alır? İşte, YKS puan ve sıralama hesaplama!

YKS kaç net kaç puan ve sıralama getirir? TYT AYT 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 net yapan kaç puan alır? 2024 YKS puan hesaplama

3 milyondan fazla adayın başvurduğu ve üç oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonrasında puan ve sıralama hesaplamaları gündemde. Adaylar "YKS kaç net kaç puan getirir? YKS puan hesaplama nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte, TYT AYT 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 net yapanlar için puan hesaplama tablosu!

YKS kaç net kaç puan ve sıralama getirir? TYT AYT 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 net yapan kaç puan alır? 2024 YKS puan hesaplama

AĞIRLIKLI PUANLARIN HESAPLANABİLMESİ İÇİN NE KADAR HAM PUAN ALINMALIDIR?

TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların, AYT ve YDT puan türlerini oluşturan ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS kaç net kaç puan ve sıralama getirir? TYT AYT 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 net yapan kaç puan alır? 2024 YKS puan hesaplama

2024 YKS PUANI NASIL HESAPLANIR?

TYT ve AYT oturumlarındaki testlerde yaptığınız doğru-yanlış sayıları ve diploma notunuza göre 2024 YKS'de aldığınız puan hesaplanır. TYT, SAY, EA ve SÖZ olmak üzere puan türünüze göre hesaplama gerçekleştirilir. Ham puan ve yerleştirme puanlarınız ayrı ayrı hesaplanır.

YKS kaç net kaç puan ve sıralama getirir? TYT AYT 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 net yapan kaç puan alır? 2024 YKS puan hesaplama

2024 TYT PUANI NASIL HESAPLANIR?

2024 YKS'ye katılan tüm öğrenciler için 1. Oturum olan TYT'ye girmek zorunludur. 2024 TYT'ye katılmayan adayların puan hesaplamaları yapılamaz. Ön lisans için TYT yeterlidir. Lisans programlarını tercih etmek isteyen adaylar hem TYT hem AYT oturumlarına katılmalıdırlar.

2024 TYT 120 sorudan oluşmaktadır ve süresi 165 dakikadır. 2024 TYT; TYT Türkçe, TYT Sosyal Bilimler, TYT Temel Matematik ve TYT Fen Bilimleri testlerinden oluşur. 2024 YKS puanı hesaplanırken TYT'nin %40'ı hesaplamaya dâhil edilir.

YKS kaç net kaç puan ve sıralama getirir? TYT AYT 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 net yapan kaç puan alır? 2024 YKS puan hesaplama

2024 AYT PUANI NASIL HESAPLANIR?

AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

SON DAKİKA