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YKS kaç net kaç puan ve sıralama getirir? TYT AYT 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 net yapan kaç puan alır? 2024 YKS puan hesaplama
Giriş Tarihi: 07.06.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
11:37
YKS kaç net kaç puan ve sıralama getirir? TYT AYT 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 net yapan kaç puan alır? 2024 YKS puan hesaplama
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran günü Ölçe Seçme ve Yerleştirme merkezi tarafından belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşiyor. Sınava giren 3 milyonu aşkın öğrenci sınav çıkışında soru ve cevapların yayımlanmasını beklerken, bir yandan da YKS puan ve sıralama hesaplamalarına başlayacak. Peki, YKS kaç net kaç puan getirir? TYT AYT 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 net yapan kaç puan alır? İşte, YKS puan ve sıralama hesaplama!