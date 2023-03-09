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Haberler Yaşam YKS KONULARI 2023: ÖSYM ile YKS 12. sınıf 2. dönem konuları nelerdir, sınavda çıkmayacak mı? İşte soru dağılımı
Giriş Tarihi: 09.03.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 13:29

YKS KONULARI 2023: ÖSYM ile YKS 12. sınıf 2. dönem konuları nelerdir, sınavda çıkmayacak mı? İşte soru dağılımı

Bilindiği üzere ilk olarak MEB tarafından yapılan açıklamada 12. Sınıf 2. Dönem konularından YKS adaylarının sorumlu olmayacağı bildirilmişti. Geçtiğimiz gün başlayan başvuru süreciyle birlikte "YKS 12. sınıf 2. dönem konuları nelerdir, sınavda çıkmayacak mı?" soruları da eşzamanlı olarak yanıt aramaya başladı. Matematik, Coğrafya, Fizik, Biyoloji ve diğer tüm derslerden hangi konulardan sorumlu olacaklarını merak eden adaylar yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. İşte YKS konuları ile sınavda çıkacak konuların soru dağılımı…

YKS KONULARI 2023: ÖSYM ile YKS 12. sınıf 2. dönem konuları nelerdir, sınavda çıkmayacak mı? İşte soru dağılımı

YKS konuları, sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gündeme gelen konular arasında bulunuyor. Daha önce Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl YKS'ye girecek öğrencilerin 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacağını duyurmuştu. Hal böyleyken ise "YKS 12. sınıf 2. dönem konuları nelerdir, sınavda çıkmayacak mı?" soruları yanıt arıyor. İşte YKS konuları ve tüm detaylar.

YKS KONULARI 2023: ÖSYM ile YKS 12. sınıf 2. dönem konuları nelerdir, sınavda çıkmayacak mı? İşte soru dağılımı

YKS'de 12. sınıf 2. dönem konularının çıkmayacağı açıklandı. Peki, bu konular hangileri? İşte YKS'de adayların sorumlu tutulmayacağı o konular;

MATEMATİK
• Türev
• Anlık Değişim Oranı ve Türev
• Türevin Uygulamaları
• İntegral
• Belirsiz İntegral
• Belirli İntegral ve Uygulamaları
• Analitik Geometri
• Çemberin Analitik İncelenmesi

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YKS KONULARI 2023: ÖSYM ile YKS 12. sınıf 2. dönem konuları nelerdir, sınavda çıkmayacak mı? İşte soru dağılımı

EDEBİYAT
• Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı
• Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı
• 1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
• Türk Dünyası Edebiyatında Roman
• Dünya Edebiyatında Roman
• Paragrafta Anlam
• 1950 Sonrası Türk Tiyatrosu
• Dünya Edebiyatında Deneme
• Cumhuriyet Dönemi'nde (1923-1960 Arası) Deneme
• Cumhuriyet Dönemi'nde (1960 Sonrası) Deneme
• Cumhuriyet Dönemi'nde Söylev
• İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
• İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev

YKS KONULARI 2023: ÖSYM ile YKS 12. sınıf 2. dönem konuları nelerdir, sınavda çıkmayacak mı? İşte soru dağılımı

İNKILAP
• İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
• Atatürk Dönemi'nde İç Politikadaki Gelişmeler
• Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmeler
• İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Gelişmeler
• II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
• II. Dünya Savaşı
• II. Dünya Savaşı'nda Türkiye
• II. Dünya Savaşı'nın Sonuçları
• II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
1945-1950 Yılları Arasında Türkiye
• II. Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası
• 1950'lerde Türkiye
• Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
• 1960 Sonrasında Dünya Siyaseti
• 1960'lardan itibaren Türk Dış Politikası
• 1960-1990 Yılları Arasında Türkiye
• XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
• 1990 Sonrasında Türkiye
• 1990 Sonrasında Dünya'daki Gelişmeler ve Türkiye Etkileri

YKS KONULARI 2023: ÖSYM ile YKS 12. sınıf 2. dönem konuları nelerdir, sınavda çıkmayacak mı? İşte soru dağılımı

GEOMETRİ
• Analitik Geometri
• Çemberin Analitik İncelenmesi

BİYOLOJİ
• Bitki Biyolojisi
• Bitkilerin Yapısı
• Bitkilerde Madde Taşınması
• Bitkilerde Eşeyli Üreme
• Canlılar ve Çevre
• Canlılar ve Çevre

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