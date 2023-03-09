Haberler Yaşam YKS KONULARI 2023: ÖSYM ile YKS 12. sınıf 2. dönem konuları nelerdir, sınavda çıkmayacak mı? İşte soru dağılımı

Giriş Tarihi: 09.03.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 13:29

YKS KONULARI 2023: ÖSYM ile YKS 12. sınıf 2. dönem konuları nelerdir, sınavda çıkmayacak mı? İşte soru dağılımı

Bilindiği üzere ilk olarak MEB tarafından yapılan açıklamada 12. Sınıf 2. Dönem konularından YKS adaylarının sorumlu olmayacağı bildirilmişti. Geçtiğimiz gün başlayan başvuru süreciyle birlikte "YKS 12. sınıf 2. dönem konuları nelerdir, sınavda çıkmayacak mı?" soruları da eşzamanlı olarak yanıt aramaya başladı. Matematik, Coğrafya, Fizik, Biyoloji ve diğer tüm derslerden hangi konulardan sorumlu olacaklarını merak eden adaylar yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. İşte YKS konuları ile sınavda çıkacak konuların soru dağılımı…