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Haberler Yaşam YKS ne zaman? 2022 YKS sınav tarihleri: TYT ve AYT ne zaman? ÖSYM takvimi ile üniversite sınavı
Giriş Tarihi: 25.03.2022 14:33 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 14:34

YKS ne zaman? 2022 YKS sınav tarihleri: TYT ve AYT ne zaman? ÖSYM takvimi ile üniversite sınavı

2022 ÖSYM takvimi ile sınav günleri, başvuru ve sonuç tarihleri belli oluyor. Üniversite sınavı tarihleri de belli oldu. Adaylar, ön lisans ve lisans eğitimi almak için YKS sınavına giriyor. 2022 YKS sınavı tarihi de yılbaşında açıklanan takvimle belli oldu. Öğrenciler hazırlıklarını sürdürürken "YKS ne zaman" sorusuna yanıt arıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumdan oluşan üniversite sınavının sınav ve başvuru tarihleri kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre; üniversite sınavı ne zaman yapılacak, TYT ve AYT ne zaman, YKS sınav tarihi nedir?

YKS ne zaman? 2022 YKS sınav tarihleri: TYT ve AYT ne zaman? ÖSYM takvimi ile üniversite sınavı

Lisans eğitimi almak için YKS sınavını bekleyen adayların heyecanlı süreci devam ediyor. 2022 YKS sınav takvimi, ÖSYM ile belirlendi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS, Temel Yeterlilik Testi TYT, Alan Yeterlilik Testi AYT ve Yabancı Dil Testi YDT ile üç ayrı oturumda adayların seçimine göre uygulanıyor. Sınava hazırlık yapan adaylar "Üniversite sınavı ne zaman" sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS ne zaman, hangi tarihte, TYT ve AYT ne zaman? İşte YKS sınav tarihi…

YKS ne zaman? 2022 YKS sınav tarihleri: TYT ve AYT ne zaman? ÖSYM takvimi ile üniversite sınavı

YKS NE ZAMAN?

11 Şubat – 7 Mart tarihleri arasında alınan YKS başvurularının ardından sınav tarihi de takvimde aranmaya başlamıştı. ÖSYM sınav takvimine göre YKS oturumları 18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

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YKS ne zaman? 2022 YKS sınav tarihleri: TYT ve AYT ne zaman? ÖSYM takvimi ile üniversite sınavı

TYT, AYT NE ZAMAN?

YKS oturumlarının tarihleri şöyle:

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran

YKS ne zaman? 2022 YKS sınav tarihleri: TYT ve AYT ne zaman? ÖSYM takvimi ile üniversite sınavı

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

ÖSYM başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS sınavına başvuruda bulunan aday sayısını açıkladı. Buna göre:

YKS'ye başvuran adayların sayısı toplam 3 milyon 243 bin 425

YKS ne zaman? 2022 YKS sınav tarihleri: TYT ve AYT ne zaman? ÖSYM takvimi ile üniversite sınavı

Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran aday sayısı: 3.234.409

Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) başvuran aday sayısı: 2.056.512

Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran aday sayısı: 168.430

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