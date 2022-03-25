2022 ÖSYM takvimi ile sınav günleri, başvuru ve sonuç tarihleri belli oluyor. Üniversite sınavı tarihleri de belli oldu. Adaylar, ön lisans ve lisans eğitimi almak için YKS sınavına giriyor. 2022 YKS sınavı tarihi de yılbaşında açıklanan takvimle belli oldu. Öğrenciler hazırlıklarını sürdürürken "YKS ne zaman" sorusuna yanıt arıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumdan oluşan üniversite sınavının sınav ve başvuru tarihleri kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre; üniversite sınavı ne zaman yapılacak, TYT ve AYT ne zaman, YKS sınav tarihi nedir?