Lisans eğitimi almak için YKS sınavını bekleyen adayların heyecanlı süreci devam ediyor. 2022 YKS sınav takvimi, ÖSYM ile belirlendi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS, Temel Yeterlilik Testi TYT, Alan Yeterlilik Testi AYT ve Yabancı Dil Testi YDT ile üç ayrı oturumda adayların seçimine göre uygulanıyor. Sınava hazırlık yapan adaylar "Üniversite sınavı ne zaman" sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS ne zaman, hangi tarihte, TYT ve AYT ne zaman? İşte YKS sınav tarihi…