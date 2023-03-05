YKS NE ZAMAN? (AYT, YDT, TYT) ÖSYM 2023 YKS başvuru tarihleri ve sınav takvimi!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav ve başvuru tarihleri milyonların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AYT, YDT, TYT sınav tarihleri belli oluyor. Bu yıl içinde gerçekleşecek pek çok sınav Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ertelenmişti. Üniversite sınavının ne zaman yapılacağını merak edenler YKS ne zaman, başvurular başladı mı, hangi tarihte sorusuna yanıt arıyor. İşte, ÖSYM 2023 (AYT, YDT, TYT) YKS başvuru tarihleri ve sınav takvimi hakkında bilgiler