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Haberler Yaşam YKS NE ZAMAN? (AYT, YDT, TYT) ÖSYM 2023 YKS başvuru tarihleri ve sınav takvimi!
Giriş Tarihi: 05.03.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 16:41

YKS NE ZAMAN? (AYT, YDT, TYT) ÖSYM 2023 YKS başvuru tarihleri ve sınav takvimi!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav ve başvuru tarihleri milyonların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AYT, YDT, TYT sınav tarihleri belli oluyor. Bu yıl içinde gerçekleşecek pek çok sınav Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ertelenmişti. Üniversite sınavının ne zaman yapılacağını merak edenler YKS ne zaman, başvurular başladı mı, hangi tarihte sorusuna yanıt arıyor. İşte, ÖSYM 2023 (AYT, YDT, TYT) YKS başvuru tarihleri ve sınav takvimi hakkında bilgiler

YKS NE ZAMAN? AYT, YDT, TYT ÖSYM 2023 YKS başvuru tarihleri ve sınav takvimi!

YKS ne zaman, AYT, YDT, TYT başvurular başladı mı, hangi tarihte sorusuna üniversite adayı olacak vatandaşlar yanıt arıyor. Kahramanmaraş depremi toplamda 11 ili etkiledi. ÖSYM'den yapılan açıklamada ise güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır açıklaması yapılmıştı. Öte yandan geçtiğimiz yıl YKS başvuruları 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Peki YKS ne zaman, başvurular ne zaman? İşte detaylar…

YKS NE ZAMAN? AYT, YDT, TYT ÖSYM 2023 YKS başvuru tarihleri ve sınav takvimi!

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kasım ayında paylaştığı 2023 yılı sınav takvimini kısa bir süre sonra kaldırıldı.

Nedeni ise, üniversite sınavı ile seçimin aynı tarihe denk gelme ihtimali.

Takvimde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran'da yapılacağı belirtilmişti.

Edinilen bilgiye göre; ÖSYM sınav ve seçim tarihinin denk gelmemesi için yeni bir değerlendirme yapma kararı aldı. Sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi.

YKS BAŞVURULARI ERTELENECEK Mİ?

2023 YKS sınavının ertelenmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. YKS'nin ertelenmesi ile ilgili bir karar alındığında haberimizde mutlaka yer verilecektir.

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YKS NE ZAMAN? AYT, YDT, TYT ÖSYM 2023 YKS başvuru tarihleri ve sınav takvimi!

YKS 2023 SINAV TARİHİ İLK TAKVİMDE NASILDI?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti.

Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti. Ancak daha sonra 2023 YKS takvimi seçim dönemine denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti.

YKS KONULARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde YKS ve LGS konularıyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız." ifadelerini kullanmıştı. Mart ayında YKS başvurularının erişime açılması bekleniyor.

YKS 2. DÖNEM KONULARI DAHİL DEĞİL!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer ayrıca, "Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

YKS NE ZAMAN? AYT, YDT, TYT ÖSYM 2023 YKS başvuru tarihleri ve sınav takvimi!
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YKS NE ZAMAN? AYT, YDT, TYT ÖSYM 2023 YKS başvuru tarihleri ve sınav takvimi!
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