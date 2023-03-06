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Giriş Tarihi: 06.03.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 08:46

YKS NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ? ÖSYM YKS başvuru tarihi 2023 belli mi, başvurular başladı mı, nasıl yapılır?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki Kahramanmaraş depremi sonrası gözler ÖSYM ve YÖK'ün yapacağı açıklamalarda. YKS ertelendi mi, ne zaman yapılacak soruları gündeme gelirken, geçtiğimiz aylarda ÖSYM'nin paylaştığı sınav takviminde YKS tarihi 2023, 17 – 18 Haziran olarak belirlenmişti. AYT, TYT ve YDT sınavları için bekleyiş sürerken; "YKS başvuru başladı mı, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?" soruları yanıt arıyor. Peki, YKS ne zaman ertelendi mi? YKS başvuru tarihi 2023 belli oldu mu? İşte detaylar

YKS NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ? ÖSYM YKS başvuru tarihi 2023 belli mi, başvurular başladı mı, nasıl yapılır?

YKS ne zaman, başvurular başladı mı, hangi tarihler arasında yapılacak soruları yanıt arıyor. Kahramanmaraş depremi 11 ilde eğitimi olumsuz bir şekilde etkilerken, gözler ÖSYM'nin yapacağı "YKS başvuru tarihi 2023" açıklamasında. Öte yandan geçtiğimiz yıl YKS başvuruları 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Peki, YKS ne zaman 2023, başvurular başladı mı? İşte konu hakkında detaylar

YKS NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ? ÖSYM YKS başvuru tarihi 2023 belli mi, başvurular başladı mı, nasıl yapılır?

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kasım ayında paylaştığı 2023 yılı sınav takvimini kısa bir süre sonra kaldırıldı.

Nedeni ise, üniversite sınavı ile seçimin aynı tarihe denk gelme ihtimali.

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YKS NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ? ÖSYM YKS başvuru tarihi 2023 belli mi, başvurular başladı mı, nasıl yapılır?

Takvimde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran'da yapılacağı belirtilmişti.

Edinilen bilgiye göre; ÖSYM sınav ve seçim tarihinin denk gelmemesi için yeni bir değerlendirme yapma kararı aldı. Sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi.

YKS NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ? ÖSYM YKS başvuru tarihi 2023 belli mi, başvurular başladı mı, nasıl yapılır?

YKS BAŞVURULARI ERTELENECEK Mİ?

2023 YKS sınavının ertelenmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. YKS'nin ertelenmesi ile ilgili bir karar alındığında haberimizde mutlaka yer verilecektir.

YKS NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ? ÖSYM YKS başvuru tarihi 2023 belli mi, başvurular başladı mı, nasıl yapılır?

YKS 2023 SINAV TARİHİ İLK TAKVİMDE NASILDI?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti.

Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti. Ancak daha sonra 2023 YKS takvimi seçim dönemine denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti.

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