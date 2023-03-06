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Giriş Tarihi: 06.03.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 08:46

YKS NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ? ÖSYM YKS başvuru tarihi 2023 belli mi, başvurular başladı mı, nasıl yapılır?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki Kahramanmaraş depremi sonrası gözler ÖSYM ve YÖK'ün yapacağı açıklamalarda. YKS ertelendi mi, ne zaman yapılacak soruları gündeme gelirken, geçtiğimiz aylarda ÖSYM'nin paylaştığı sınav takviminde YKS tarihi 2023, 17 – 18 Haziran olarak belirlenmişti. AYT, TYT ve YDT sınavları için bekleyiş sürerken; "YKS başvuru başladı mı, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?" soruları yanıt arıyor. Peki, YKS ne zaman ertelendi mi? YKS başvuru tarihi 2023 belli oldu mu? İşte detaylar