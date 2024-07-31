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Giriş Tarihi: 31.07.2024 18:44 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 18:44

YKS özel yetenek sınavı başvuru tarihleri: 2024 YKS Spor Bilimleri için ÖZYES başvurusu nereden yapılır, ücreti ne kadar?

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı YKS kapsamındaki Spor Bilimleri Özel Yetenek Sınavı ÖZYES 2024 başvuru başladı.ÖSYM ÖZYES başvuru kılavuzu yayımladı. Özel yetenekle alım yapan okullara tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler başvurularını nereden ve nasıl yapacaklarını araştırmaya başladı. YKS özel yetenek sınavı ne zaman, 2024 ÖZYES başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar

YKS özel yetenek sınavı başvuru tarihleri: 2024 YKS Spor Bilimleri için ÖZYES başvurusu nereden yapılır, ücreti ne kadar?

ÖZYES başvuruları başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden okullar için kılavuz yayımlandı. Peki, ÖZYES başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

YKS özel yetenek sınavı başvuru tarihleri: 2024 YKS Spor Bilimleri için ÖZYES başvurusu nereden yapılır, ücreti ne kadar?

YKS ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

YKS Spor Bilimleri için özel yetenek sınavı başvuruları 31 Temmuz-5 Ağustos 2024 tarihlerinde tamamlanacak.

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YKS özel yetenek sınavı başvuru tarihleri: 2024 YKS Spor Bilimleri için ÖZYES başvurusu nereden yapılır, ücreti ne kadar?

YKS ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS Spor Bilimleri için özel yetenek sınavı başvuru ücreti 490,00 TL.

YKS özel yetenek sınavı başvuru tarihleri: 2024 YKS Spor Bilimleri için ÖZYES başvurusu nereden yapılır, ücreti ne kadar?

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

2024-YKS'ye giren ve hesaplanmış TYT puanı olan adaylardan 2024-2025 öğretim yılı içinyükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor (spor bilimlerialanında eğitim veren) programlarında öğrenim görmek isteyen tüm adayların 2024-ÖZYES sınavınabaşvurmaları ve sınava girmeleri zorunludur.Spor bilimleri alanında eğitim veren programlarda öğrenim görmek isteyen engelli adayların da 2024-ÖZYES'e başvurmaları ve sınava girmeleri zorunludur.

YKS özel yetenek sınavı başvuru tarihleri: 2024 YKS Spor Bilimleri için ÖZYES başvurusu nereden yapılır, ücreti ne kadar?

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5901sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibiolanlar (Mavi Kart sahipleri) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar veBulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular sınava başvurabilecekler ve yerleştirme işlemlerinealınacaklardır.

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