Giriş Tarihi: 31.07.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
18:44
YKS özel yetenek sınavı başvuru tarihleri: 2024 YKS Spor Bilimleri için ÖZYES başvurusu nereden yapılır, ücreti ne kadar?
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı YKS kapsamındaki Spor Bilimleri Özel Yetenek Sınavı ÖZYES 2024 başvuru başladı.ÖSYM ÖZYES başvuru kılavuzu yayımladı. Özel yetenekle alım yapan okullara tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler başvurularını nereden ve nasıl yapacaklarını araştırmaya başladı. YKS özel yetenek sınavı ne zaman, 2024 ÖZYES başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar