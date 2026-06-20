YKS puan hesaplama 2026: TYT ve AYT’de kaç net kaç puan getirir? YKS net hesaplama formülü

TYT VE AYT NETLERİ PUAN TÜRLERİNE NASIL YANSIR?

Üniversite taban puanları ve bölümler tercih edilirken Sayısal (SAY), Eşit Ağırlık (EA), Sözel (SÖZ) ve Dil (DİL) olmak üzere 4 farklı puan türü esas alınır. TYT oturumu tüm puan türlerinin hesaplanmasında taban oluşturur ve adayın puanına %40 oranında sabit bir katkı sağlar.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise %60 ağırlığa sahiptir ve seçilen bölüme göre derslerin katsayısı değişkenlik gösterir. Sayısal öğrenciler için Matematik ve Fen Bilimleri netleri öne çıkarken, Eşit Ağırlık öğrencileri için Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testleri belirleyici unsurdur.