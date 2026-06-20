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YKS puan hesaplama 2026: TYT ve AYT'de kaç net kaç puan getirir? YKS net hesaplama formülü
Giriş Tarihi: 20.06.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 10:37
YKS puan hesaplama 2026: TYT ve AYT'de kaç net kaç puan getirir? YKS net hesaplama formülü
Milyonlarca adayın geleceğini belirleyen YKS 2026 maratonu tüm hızıyla devam ederken, ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi bitimiyle birlikte gözler hemen doğru-yanlış analizlerine çevrilecek. Üniversite hayali kuran öğrenciler, sınavın ardından ÖSYM'nin puanlama kriterlerini ve standart sapma etkilerini merak ederek internet arama motorlarında güncel hesaplama yöntemlerini sorgulamaya başlayacak. TYT ve AYT'de kaç net kaç puan getirir sorusu YKS puan hesaplama formülü ile yanıtlanıyor. İşte, net hesabı.