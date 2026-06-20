YKS puanına OBP ekleniyor mu, nasıl hesaplanır? 2026 Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplama

HANGİ DURUMLARDA OBP YARI YARIYA DÜŞER?

Adayların en çok dikkat etmesi gereken kural, puan kırılma durumudur. Eğer bir aday, bir önceki yıl (örneğin geçen yılki YKS tercihinde) merkezi yerleştirme veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilmişse (açık öğretim programlarının kontenjansız olanları hariç), bu yılki YKS'de OBP katsayısı yarı yarıya düşürülür. Yani 0,12 olan çarpım katsayısı 0,06 olarak uygulanır. Ancak tercih yapıp yerleşemeyen ya da hiç tercih yapmayan adayların puanında herhangi bir kesinti olmaz.