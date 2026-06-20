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YKS puanına OBP ekleniyor mu, nasıl hesaplanır? 2026 Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplama
Giriş Tarihi: 20.06.2026 09:25
Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 09:30
YKS puanına OBP ekleniyor mu, nasıl hesaplanır? 2026 Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplama
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu bugün itibarıyla başlarken, milyonlarca adayın gözü Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) detaylarına çevrildi. YKS puanına OBP ekleniyor mu sorusu, sınav salonlarında ter döken öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. İşte üniversite yerleştirme puanını doğrudan etkileyen OBP hesaplama yöntemi ve güncel kurallar.