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Haberler Yaşam YKS puanına OBP ekleniyor mu, nasıl hesaplanır? 2026 Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplama
Giriş Tarihi: 20.06.2026 09:25 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 09:30

YKS puanına OBP ekleniyor mu, nasıl hesaplanır? 2026 Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplama

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu bugün itibarıyla başlarken, milyonlarca adayın gözü Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) detaylarına çevrildi. YKS puanına OBP ekleniyor mu sorusu, sınav salonlarında ter döken öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. İşte üniversite yerleştirme puanını doğrudan etkileyen OBP hesaplama yöntemi ve güncel kurallar.

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YKS puanına OBP ekleniyor mu, nasıl hesaplanır? 2026 Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu bugün gerçekleştiriliyor. Üniversite hayali kuran adaylar, sınavdan alacakları ham puanların üzerine lise mezuniyet notlarının nasıl yansıyacağını merak ediyor. Eğitim uzmanları, bu yılki yığılmaları önlemek adına okul puanının kritik bir rol oynayacağına dikkat çekiyor.

YKS puanına OBP ekleniyor mu, nasıl hesaplanır? 2026 Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplama

YKS PUANINA OBP DAHİL EDİLİYOR MU?

Evet, YKS tercih sürecinde kullanılan yerleştirme puanınız hesaplanırken merkezi sınavdan aldığınız ham puana Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) mutlaka ekleniyor. ÖSYM, adayların lise hayatı boyunca gösterdiği akademik başarıyı ödüllendirmek amacıyla bu sistemi uyguluyor. Bugün girilen TYT ve yarın yapılacak AYT/YDT oturumlarından elde edilen netlerin puan karşılığına, okuldan gelen net puan ilave edilerek nihai başarı sıranız belirleniyor.

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YKS puanına OBP ekleniyor mu, nasıl hesaplanır? 2026 Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplama

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) NASIL HESAPLANIR?

OBP hesaplamasında temel kriter, adayın lise mezuniyet notudur (diploma notu). Hesaplama sistemi şu şekilde işler:

Öncelikle diploma notu 5 ile çarpılarak Başarı Puanına (BP) dönüştürülür. Örneğin; diploma notu 80 olan bir öğrencinin başarı puanı 80 * 5 = 400 olur.

Ardından, elde edilen bu başarı puanı sabit katsayı olan 0,12 ile çarpılır.

Bu durumda 80 diploma notuna sahip adayın YKS ham puanına eklenecek net OBP: 400 * 0,12 = 48 puan olarak yansır.

En yüksek diploma notu olan 100 için adaya 60, en düşük mezuniyet notu olan 50 için ise 30 ek puan gelir.

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YKS puanına OBP ekleniyor mu, nasıl hesaplanır? 2026 Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplama

HANGİ DURUMLARDA OBP YARI YARIYA DÜŞER?

Adayların en çok dikkat etmesi gereken kural, puan kırılma durumudur. Eğer bir aday, bir önceki yıl (örneğin geçen yılki YKS tercihinde) merkezi yerleştirme veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilmişse (açık öğretim programlarının kontenjansız olanları hariç), bu yılki YKS'de OBP katsayısı yarı yarıya düşürülür. Yani 0,12 olan çarpım katsayısı 0,06 olarak uygulanır. Ancak tercih yapıp yerleşemeyen ya da hiç tercih yapmayan adayların puanında herhangi bir kesinti olmaz.

YKS puanına OBP ekleniyor mu, nasıl hesaplanır? 2026 Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplama
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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