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Haberler Yaşam YKS puanına OBP ekleniyor mu? OBP TYT'ye mi AYT'ye mi eklenir? MEB Okul Başarı Puanı (OBP) Puanı hesaplama 2024
Giriş Tarihi: 07.06.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 11:36

YKS puanına OBP ekleniyor mu? OBP TYT'ye mi AYT'ye mi eklenir? MEB Okul Başarı Puanı (OBP) Puanı hesaplama 2024

OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı), YKS (Üniversite sınavı) ile üniversiteye gidecek olan öğrencilerin gündeminde. Ortaöğretim Başarı Puanı Türkiye'de lise eğitimini tamamlayan öğrencilerin akademik başarılarını ölçen bir sistemdir. Bu nedenle 2024 YKS'ye katılacak olan öğrenciler "YKS puanına OBP ekleniyor mu?" sorusuna yanıt aryor. Peki, OBP nedir? OBP TYT'ye mi AYT'ye mi eklenir, nasıl hesaplanır? İşte, Okul Başarı Puanı (OBP) Puanı hesaplama 2024!

YKS puanına OBP ekleniyor mu? OBP TYT’ye mi AYT’ye mi eklenir? MEB Okul Başarı Puanı OBP Puanı hesaplama 2024

Ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin YKS puanlarına OBP ekleniyor mu sorusu gündemde! YKS'ye katılacak olan milyonları aşkın aday Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplamalarına başladı. Peki, YKS puanına OBP ekleniyor mu? OBP TYT'ye mi AYT'ye mi eklenir? MEB Okul Başarı Puanı (OBP) Puanı hesaplama!

YKS puanına OBP ekleniyor mu? OBP TYT’ye mi AYT’ye mi eklenir? MEB Okul Başarı Puanı OBP Puanı hesaplama 2024

OBP NEDİR?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), Türkiye'de lise eğitimini tamamlayan öğrencilerin akademik başarılarını ölçen bir sistemdir. Öğrencilerin lise eğitimleri boyunca aldıkları derslerden aldıkları notlar, sınav başarıları ve diğer akademik performansları OBP'nin hesaplanmasında kullanılır.

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YKS puanına OBP ekleniyor mu? OBP TYT’ye mi AYT’ye mi eklenir? MEB Okul Başarı Puanı OBP Puanı hesaplama 2024

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI HESAPLAMA

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda OBP'ye dair merak edilen tüm ayrıntılar belirtildi.

YKS puanına OBP ekleniyor mu? OBP TYT’ye mi AYT’ye mi eklenir? MEB Okul Başarı Puanı OBP Puanı hesaplama 2024

OBP NASIL HESAPLANACAKTIR?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir.
Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.
Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.
Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye
alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem
yapılmayacaktır.

YKS puanına OBP ekleniyor mu? OBP TYT’ye mi AYT’ye mi eklenir? MEB Okul Başarı Puanı OBP Puanı hesaplama 2024

OBP TYT'YE Mİ, AYT'YE Mİ EKLENİR?

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır. İlgili puan türünde sınav puanı hesaplanan tüm adayların ilgili puan türünde yerleştirme puanı hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

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