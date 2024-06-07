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YKS puanına OBP ekleniyor mu? OBP TYT'ye mi AYT'ye mi eklenir? MEB Okul Başarı Puanı (OBP) Puanı hesaplama 2024
Giriş Tarihi: 07.06.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
11:36
YKS puanına OBP ekleniyor mu? OBP TYT'ye mi AYT'ye mi eklenir? MEB Okul Başarı Puanı (OBP) Puanı hesaplama 2024
OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı), YKS (Üniversite sınavı) ile üniversiteye gidecek olan öğrencilerin gündeminde. Ortaöğretim Başarı Puanı Türkiye'de lise eğitimini tamamlayan öğrencilerin akademik başarılarını ölçen bir sistemdir. Bu nedenle 2024 YKS'ye katılacak olan öğrenciler "YKS puanına OBP ekleniyor mu?" sorusuna yanıt aryor. Peki, OBP nedir? OBP TYT'ye mi AYT'ye mi eklenir, nasıl hesaplanır? İşte, Okul Başarı Puanı (OBP) Puanı hesaplama 2024!