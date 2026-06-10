YKS sınav giriş belgesi erişime açıldı! osym.gov.tr ile 2026 YKS giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

2026 YKS öncesinde adayların merakla beklediği sınav giriş belgeleri yayımlandı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılacak öğrenciler, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerine ÖSYM üzerinden erişebiliyor. Böylece sınav merkezleri ve oturum detayları da netlik kazanmış oldu.