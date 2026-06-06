Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2026 ÖSYM takvimi ile YKS giriş belgesi alma adımları
Giriş Tarihi: 06.06.2026 06:57 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 07:06

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2026 ÖSYM takvimi ile YKS giriş belgesi alma adımları

2026 YKS için geri sayım sürerken adayların gözü ÖSYM'den gelecek sınav giriş belgesi duyurusuna çevrildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak milyonlarca öğrenci, sınava hangi okulda ve salonda gireceğini öğrenmek istiyor. Peki YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, giriş belgesi nasıl alınır? İşte merak edilenler…

  • ABONE OL
YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2026 ÖSYM takvimi ile YKS giriş belgesi alma adımları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde sınav giriş belgeleri gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İşte YKS sınav yerleri ve giriş belgesi hakkında son durum;

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2026 ÖSYM takvimi ile YKS giriş belgesi alma adımları

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından 2026 YKS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Adayların sınava gireceği okul, bina, salon ve sıra bilgileri sınava giriş belgesi ile birlikte yayımlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2026 ÖSYM takvimi ile YKS giriş belgesi alma adımları

ÖSYM tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün önce erişime açılması bekleniyor. Bu kapsamda adayların 8-12 Haziran 2026 haftası ÖSYM AİS ekranını takip etmesi gerekiyor.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2026 ÖSYM takvimi ile YKS giriş belgesi alma adımları

YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden birkaç adımda görüntüleyebilecek.

Adım 1:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreniz ile giriş yapın.

Adım 2:

Sisteme giriş yaptıktan sonra 2026-YKS işlemleri bölümünü açın.

Adım 3:

"Sınava Giriş Belgesi" ekranına tıklayarak sınav merkezi, bina, salon ve sıra numarası bilgilerinizi görüntüleyin.

Adım 4:

ÖSYM tarafından yayımlanan sınava giriş belgesinin renkli veya siyah-beyaz çıktısını alın ve sınav gününe kadar saklayın.

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2026 ÖSYM takvimi ile YKS giriş belgesi alma adımları

2026 YKS OTURUM TARİHLERİ

TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi
AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar
YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA