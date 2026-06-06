Haberler
Yaşam
YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2026 ÖSYM takvimi ile YKS giriş belgesi alma adımları
Giriş Tarihi: 06.06.2026 06:57
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 07:06
YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2026 ÖSYM takvimi ile YKS giriş belgesi alma adımları
2026 YKS için geri sayım sürerken adayların gözü ÖSYM'den gelecek sınav giriş belgesi duyurusuna çevrildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak milyonlarca öğrenci, sınava hangi okulda ve salonda gireceğini öğrenmek istiyor. Peki YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, giriş belgesi nasıl alınır? İşte merak edilenler…