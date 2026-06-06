YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2026 ÖSYM takvimi ile YKS giriş belgesi alma adımları

ÖSYM tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün önce erişime açılması bekleniyor. Bu kapsamda adayların 8-12 Haziran 2026 haftası ÖSYM AİS ekranını takip etmesi gerekiyor.