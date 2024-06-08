Haberler
Yaşam
YKS sınav soruları ve cevapları kitapçığı! 2024 ÖSYM ile TYT (Türkçe, Matematik, Fen) üniversite sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
10:45
YKS sınav soruları ve cevapları kitapçığı! 2024 ÖSYM ile TYT (Türkçe, Matematik, Fen) üniversite sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
YKS'nin ilk oturumu olan TYT bugün milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler alanlarında 120 soruyu içeren TYT (Temel Yeterlilik Testi) puan ve sıralamada önemli rol oynayacak. Sınav çıkışında TYT soruları incelemesi ile doğru yanlış hesaplaması yapmak isteyen adaylar YKS sınav soruları ve cevapları kitapçığı için beklemeye koyulacak. Peki, üniversite sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM açıklamaları ile YKS soruları ve cevap anahtarı…