YKS sınav soruları ve cevapları kitapçığı! 2024 ÖSYM ile TYT (Türkçe, Matematik, Fen) üniversite sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün TYT ile başladı. Sınavların en önemli ayağı olan ve Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler sorularını barındıran TYT (Temel Yeterlilik Testi) bugün düzenleniyor. Sınava giren adaylar üniversite sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak sorusuyla ÖSYM'nin açıklamalarını takip ediyor. İşte 2024 YKS sınav soruları ve cevapları kitapçığı ile TYT soruları yayınlanma tarihi…