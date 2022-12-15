Haberler Yaşam YKS sınav tarihleri (TYT/AYT/YDT) 2023: ÖSYM sınav takvimi ile YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 15.12.2022 16:28 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 16:28

YKS sınav tarihleri (TYT/AYT/YDT) 2023: ÖSYM sınav takvimi ile YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu?

2023 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca öğrenci, YKS sınav tarihleri için ÖSYM'den gelen son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Hatırlanacağı üzere YKS sınav ve başvuru tarihleri 2023 ÖSYM sınav takvimi ile belli olmuştu. Ancak sınav tarihinin seçim takvimiyle çakışması nedeniyle sınav takvimi geri çekilmişti. ÖSYM yeni takvim için çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken öğrenciler ve velileri, ''YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte ÖSYM sınav takvimi ile TYT/AYT/YDT 2023 YKS sınav tarihleri son durum.