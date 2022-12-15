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Haberler Yaşam YKS sınav tarihleri (TYT/AYT/YDT) 2023: ÖSYM sınav takvimi ile YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 15.12.2022 16:28 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 16:28

YKS sınav tarihleri (TYT/AYT/YDT) 2023: ÖSYM sınav takvimi ile YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu?

2023 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca öğrenci, YKS sınav tarihleri için ÖSYM'den gelen son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Hatırlanacağı üzere YKS sınav ve başvuru tarihleri 2023 ÖSYM sınav takvimi ile belli olmuştu. Ancak sınav tarihinin seçim takvimiyle çakışması nedeniyle sınav takvimi geri çekilmişti. ÖSYM yeni takvim için çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken öğrenciler ve velileri, ''YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte ÖSYM sınav takvimi ile TYT/AYT/YDT 2023 YKS sınav tarihleri son durum.

YKS sınav tarihleri TYT/AYT/YDT 2023: ÖSYM sınav takvimi ile YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu?

Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. TYT, AYT, YDT olmak üzere toplam 3 oturumda düzenlenen YKS sınav tarihleri, geçtiğimiz günlerde yayınlanan 2023 ÖSYM sınav takvimi ile belli olmuştu. Ancak üniversite sınavının seçim tarihiyle çakışma ihtimali nedeniyle sınav takvimi geri çekildi. ÖSYM'nin konuyla ilgili yeni bir çalışma içerisinde olduğunu duyuran AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, detayların yakın bir tarihte açıklanacağını duyurmuştu. Peki, 2023 YKS ne zaman yapılacak, tarihi açıklandı mı, başvurular ne zaman başlıyor? İşte 2023 TYT, AYT, YDT YKS sınav tarihi ile ilgili son gelişmeler.

YKS sınav tarihleri TYT/AYT/YDT 2023: ÖSYM sınav takvimi ile YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu?

YKS SINAV TARİHİ HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) açıkladığı 2023'te yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihine ilişkin olarak, "Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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YKS sınav tarihleri TYT/AYT/YDT 2023: ÖSYM sınav takvimi ile YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu?

"ÖSYM'nin bugün açıkladığı takvime göre gelecek yıl üniversite sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. 2023 seçimlerinde normal takvimin işlemesi durumunda 18 Haziran tarihinde seçim yapılacağı ifade edilmişti. Bu durum seçim tarihinin biraz daha öne alınacağı anlamına gelir mi?" sorusu üzerine Çelik, şunları söyledi:

"Sevgili öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili olarak ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırlar. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok. Tabii ki seçimin olduğu gün sınav olmayacağına göre, prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez. Onunla ilgili açıklama yapılacaktır."

YKS sınav tarihleri TYT/AYT/YDT 2023: ÖSYM sınav takvimi ile YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu?

YKS SINAV TARİHİ DUYURULMUŞTU...

ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti.

Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti.

YKS sınav tarihleri TYT/AYT/YDT 2023: ÖSYM sınav takvimi ile YKS ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu?

2023 YKS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM henüz 2023 YKS sınav ve başvuru tarihleri bilgisini de içeren güncel sınav takvimini yayınlamadı. 2023 YKS sınav tarihi hakkında bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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