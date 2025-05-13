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YKS SINAVI 2025 TARİHİ: Üniversite sınavı (YKS) hangi gün, ne kadar zaman kaldı? TYT, AYT, YDT sınav oturum bilgisi
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:29
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
06:29
YKS SINAVI 2025 TARİHİ: Üniversite sınavı (YKS) hangi gün, ne kadar zaman kaldı? TYT, AYT, YDT sınav oturum bilgisi
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversite hayali kuran adaylar, ÖSYM'nin belirlediği sınav tarihlerini ve sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. TYT, AYT ve YDT oturumları için tarihlerin netleştiği ÖSYM takvimiyle birlikte, adaylar sınav hazırlıklarına hız verdi. Peki, 2025 YKS ne zaman yapılacak? İşte, 2025 YKS sınav tarihi ve diğer detaylar.