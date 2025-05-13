Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YKS SINAVI 2025 TARİHİ: Üniversite sınavı (YKS) hangi gün, ne kadar zaman kaldı? TYT, AYT, YDT sınav oturum bilgisi
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 06:29

YKS SINAVI 2025 TARİHİ: Üniversite sınavı (YKS) hangi gün, ne kadar zaman kaldı? TYT, AYT, YDT sınav oturum bilgisi

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversite hayali kuran adaylar, ÖSYM'nin belirlediği sınav tarihlerini ve sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. TYT, AYT ve YDT oturumları için tarihlerin netleştiği ÖSYM takvimiyle birlikte, adaylar sınav hazırlıklarına hız verdi. Peki, 2025 YKS ne zaman yapılacak? İşte, 2025 YKS sınav tarihi ve diğer detaylar.

YKS SINAVI 2025 TARİHİ: Üniversite sınavı YKS hangi gün, ne kadar zaman kaldı? TYT, AYT, YDT sınav oturum bilgisi

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihlerini araştırıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri belli oldu. Peki, 2025 YKS ne zaman yapılacak, sınav yerleri ve giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak? İşte, 2025 YKS sınav takvimi ve detaylar.

YKS SINAVI 2025 TARİHİ: Üniversite sınavı YKS hangi gün, ne kadar zaman kaldı? TYT, AYT, YDT sınav oturum bilgisi

2025 YKS NE ZAMAN?
Bu yıl üniversite sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

  1. Sınavın ilk oturumu olan TYT 21 Haziran'da saat 10:15'te başlayacak.
  2. İkinci oturum AYT ise 22 Haziran'da 10:15'te uygulanacak.
  3. Üçüncü oturum YDT 22 Haziran'da saat 15:45'te yapılacak.

Sınavlarda adaylara 120 soru sorulacak ve ilk oturum 165 dakika, ikinci oturum 180 dakika, üçüncü oturum ise 120 dakika sürecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS SINAVI 2025 TARİHİ: Üniversite sınavı YKS hangi gün, ne kadar zaman kaldı? TYT, AYT, YDT sınav oturum bilgisi

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Üniversite sınavının giriş belgeleri sınavdan yaklaşık on gün önce erişime sunulur. Sınav yerlerinin haziran ayının ikinci haftasının sonunda veya üçüncü hafta başında belli olması ön görülüyor.

YKS SINAVI 2025 TARİHİ: Üniversite sınavı YKS hangi gün, ne kadar zaman kaldı? TYT, AYT, YDT sınav oturum bilgisi

YKS SONUÇ TARİHİ
2025 yılı YKS uygulamasının sonuçları 22 Temmuz'da duyurulacak. Sonuçlar ösym.gov.tr'de ilan edilecek.

YKS SINAVI 2025 TARİHİ: Üniversite sınavı YKS hangi gün, ne kadar zaman kaldı? TYT, AYT, YDT sınav oturum bilgisi

OBP NASIL HESAPLANIR?
Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülüyor. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülüyor.

Buna göre 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 oluyor. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınır, okul bazında işlem yapılmaz.