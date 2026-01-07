Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YKS SINAVI TARİHİ 2026: Üniversite sınavı (YKS) başvurusu ne zaman? TYT, AYT, YDT tarihleri
Giriş Tarihi: 07.01.2026 16:19

2026 YKS'ye sayılı günler kaldı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylar,Öğrenciler hazırlık planlarını ve deneme sınavı programlarını planlamak için ÖSYM'nin açıkladığı başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, 2026 YKS başvuruları başladı mı ve sınav hangi tarihlerde yapılacak?

2026 YKS için geri sayım başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak sınav ve başvuru tarihlerini araştırıyor. Hazırlık sürecini verimli planlamak isteyen öğrenciler için kritik olan bu bilgiler, sınav takvimine göre programlarını şekillendirmelerini sağlayacak. Peki, Üniversite sınavı (YKS) başvurusu ne zaman?

YKS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!

2026 YKS başvuru takvimi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülecek başvuru süreci, 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Böylece üniversite sınavına katılmak isteyen adaylara toplam 26 günlük başvuru süresi tanınmış olacak.

TYT - AYT - YDT NE ZAMAN UYGULANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 20 Haziran 2026

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 21 Haziran 2026

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanacak.

YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

