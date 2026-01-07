YKS SINAVI TARİHİ 2026: Üniversite sınavı (YKS) başvurusu ne zaman? TYT, AYT, YDT tarihleri

2026 YKS için geri sayım başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak sınav ve başvuru tarihlerini araştırıyor. Hazırlık sürecini verimli planlamak isteyen öğrenciler için kritik olan bu bilgiler, sınav takvimine göre programlarını şekillendirmelerini sağlayacak. Peki, Üniversite sınavı (YKS) başvurusu ne zaman?