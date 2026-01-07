Haberler
YKS SINAVI TARİHİ 2026: Üniversite sınavı (YKS) başvurusu ne zaman? TYT, AYT, YDT tarihleri
2026 YKS'ye sayılı günler kaldı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylar,Öğrenciler hazırlık planlarını ve deneme sınavı programlarını planlamak için ÖSYM'nin açıkladığı başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, 2026 YKS başvuruları başladı mı ve sınav hangi tarihlerde yapılacak?