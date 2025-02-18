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Haberler Yaşam YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2025! YKS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ne zaman düzenlenecek?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 09:39

YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2025! YKS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ne zaman düzenlenecek?

Üniversite hedefi olan adaylar için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru süreci 6 Şubat itibarıyla başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen sınava katılmak isteyen ancak henüz başvurusunu tamamlamayan adaylar, başvuru süresinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, YKS son başvuru tarihi ne zaman? 2025 YKS sınavı hangi gün yapılacak? İşte detaylar.

YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2025! YKS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ne zaman düzenlenecek?

Üniversite sınavına hazırlanan binlerce aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularında sona yaklaşıyor. 6 Şubat'ta başlayan başvuru sürecine adaylar yoğun ilgi gösterirken, başvurularını tamamlayan ancak sınav ücretini ödemeyen adayların sınava katılamayacağı belirtildi. YKS başvuru ücreti, ÖSYM e-Ödemeler sistemi ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırılabiliyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman sona erecek, sınav ne zaman?

YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2025! YKS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ne zaman düzenlenecek?

YKS SON BAŞVURU TARİHİ
ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuz ile birlikte YKS başvuru tarihleri belli oldu. Başvuru süreci 6 Şubat'ta başladı ve süreç devam ediyor. AYT, TYT ve YDT başvuru işlemleri 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

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YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2025! YKS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ne zaman düzenlenecek?

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2025 YKS başvuru ücreti, her oturum için 450,00 TL olarak belirlendi.

Ücret ödeme için son gün ise 4 Mart 2025.

YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2025! YKS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ne zaman düzenlenecek?

GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU
Üniversite sınavına başvuru yapmayan veya sınav ücretini yatırmayan adaylar için geç başvuru işlemleri 11-13 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru ekranı iki gün boyunca açık olurken geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenecek. AYT, YDT ve TYT oturumlarının her birisi için başvuru ücreti 450 lira olarak belirlendi.

YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2025! YKS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ne zaman düzenlenecek?

2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi 10.15'te başlayacak. Sınav 165 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek.

Yaban Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.

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