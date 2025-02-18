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YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2025! YKS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ne zaman düzenlenecek?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
09:39
YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2025! YKS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ne zaman düzenlenecek?
Üniversite hedefi olan adaylar için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru süreci 6 Şubat itibarıyla başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen sınava katılmak isteyen ancak henüz başvurusunu tamamlamayan adaylar, başvuru süresinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, YKS son başvuru tarihi ne zaman? 2025 YKS sınavı hangi gün yapılacak? İşte detaylar.