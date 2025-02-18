YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2025! YKS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ne zaman düzenlenecek?

GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Üniversite sınavına başvuru yapmayan veya sınav ücretini yatırmayan adaylar için geç başvuru işlemleri 11-13 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru ekranı iki gün boyunca açık olurken geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenecek. AYT, YDT ve TYT oturumlarının her birisi için başvuru ücreti 450 lira olarak belirlendi.