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Giriş Tarihi: 16.03.2023 08:15 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 08:15

YKS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN 2023? ÖSYM YKS başvuru ücreti ne kadar, geç başvuru tarihi ne zaman?

YKS başvuru tarihi ve ücretleri araştırılıyor. 8 Mart 2023 tarihinde başlayan başvurular için son gün belirlenirken öğrenciler "YKS son başvuru tarihi ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Deprem bölgesinde yaşan vatandaşlardan YKS başvuru ücreti 2023 alınmayacakken, sınav tarihi de YKS başvuru kılavuzu 2023 ile birlikte paylaşıldı. Sınav TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşacak ve YKS başvuru tarihi 2023 içerisinde başvuran adaylar oturumlara katılmaya hak kazanacak. ÖSYM AİS üzerinden başvurular bir süre daha alınacak. Peki, YKS başvuru nasıl yapılır, geç başvuru ne zaman? İşte ÖSYM AİS ile YKS başvuru ekranı

YKS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN 2023? ÖSYM YKS başvuru ücreti ne kadar, geç başvuru tarihi ne zaman?

YKS başvuru ücreti ne kadar, geç başvuru ne zaman yapılacak soruları yanıt arıyor. ÖSYM tarafından YKS başvuru kılavuzu 2023 paylaşılırken, başvurular gelecek hafta sona erecek. YKS son başvuru tarihi 2023 için araştırmalar hızla sürerken, YÖK Başkanı da konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte YKS başvuru ekranı ÖSYM AİS

YKS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN 2023? ÖSYM YKS başvuru ücreti ne kadar, geç başvuru tarihi ne zaman?

2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz sonrasında 2023 YKS başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; YKS sınavı başvuruları 8 Mart 2023 Çarşamba günü başladı. Başvurular, 23 Mart 2023 Perşembe günü sona erecek.

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YKS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN 2023? ÖSYM YKS başvuru ücreti ne kadar, geç başvuru tarihi ne zaman?

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Sınav sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacak.

YKS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN 2023? ÖSYM YKS başvuru ücreti ne kadar, geç başvuru tarihi ne zaman?

34 YAŞINI TAMAMLAYAN KADINLARA BU YIL İLK KEZ KONTENJAN AYRILDI

YÖK Başkanı Özvar, farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş 34 yaşını tamamlayan kadınlara bu yıl ilk kez devlet üniversitelerindeki programlarda kontenjan ayırdıklarını bildirdi.

Deprem nedeniyle afet bölgesi olarak ilan edilen 11 ilde ikamet eden, buralardan deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

YKS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN 2023? ÖSYM YKS başvuru ücreti ne kadar, geç başvuru tarihi ne zaman?

Deprem bölgesi dışındaki adaylar için sınav ücreti 115 TL olacak. Adaylar her bir sınav oturumu için 115 TL ödeyecek.

2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) başvuran adayların Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesi'ne yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2023-YKS'ye başvuru yapma zorunluluğu bulunuyor.

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