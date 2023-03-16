Haberler Yaşam YKS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN 2023? ÖSYM YKS başvuru ücreti ne kadar, geç başvuru tarihi ne zaman?

Giriş Tarihi: 16.03.2023 08:15 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 08:15

YKS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN 2023? ÖSYM YKS başvuru ücreti ne kadar, geç başvuru tarihi ne zaman?

YKS başvuru tarihi ve ücretleri araştırılıyor. 8 Mart 2023 tarihinde başlayan başvurular için son gün belirlenirken öğrenciler "YKS son başvuru tarihi ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Deprem bölgesinde yaşan vatandaşlardan YKS başvuru ücreti 2023 alınmayacakken, sınav tarihi de YKS başvuru kılavuzu 2023 ile birlikte paylaşıldı. Sınav TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşacak ve YKS başvuru tarihi 2023 içerisinde başvuran adaylar oturumlara katılmaya hak kazanacak. ÖSYM AİS üzerinden başvurular bir süre daha alınacak. Peki, YKS başvuru nasıl yapılır, geç başvuru ne zaman? İşte ÖSYM AİS ile YKS başvuru ekranı