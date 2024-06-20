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YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: ÖSYM AİS YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM duyurdu…
Giriş Tarihi: 20.06.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
14:10
YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: ÖSYM AİS YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM duyurdu…
YKS sonuçları 2024 ÖSYM AİS sayfasından takip ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Üç oturumda yapılan sınavın TYT-AYT ve YDT oturumlarının ardından sınavın açıklanma tarihinden önce ilan edilmesi ihtimali için ÖSYM sonuç açıklama ekranı ziyaret ediliyor. Sınava giren adaylar "YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruna yanıt arıyorlar. ÖSYM tarihleri açıkladı. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, 2024 üniversite sınavı sonuç tarihi...