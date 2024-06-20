YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: ÖSYM AİS YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM duyurdu…

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI!

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) soru kitapçıkları ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı

Soruların yayın hakkı yalnızca ÖSYM'ye ait olup soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşıldığında aşağıdaki linke tıklayarak ilgili ekrana gidebilirsiniz;

2024 YKS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ!