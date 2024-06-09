Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YKS SONUÇLARI 2024 AÇIKLANMA TARİHİ | ÖSYM Üniversite YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi ve kaç günde belli olur?
Giriş Tarihi: 09.06.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 10:50

YKS SONUÇLARI 2024 AÇIKLANMA TARİHİ | ÖSYM Üniversite YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi ve kaç günde belli olur?

YKS 2024 sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugünkü sınavın ardından başladı. Milyonlarca kişinin katılım sağladı üniversite sınavı, toplamda 3 oturumda gerçekleştiriliyor. YKS'nin ilk oturumu olan TYT dün yapıldı. Bugün ise, AYT ve YDT oturumları yapılıyor. Sınavın hemen ardından ise 'YKS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak' sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Üniversite YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi ve kaç günde belli olur? İşte YKS sonuçları 2024 tarihi

YKS SONUÇLARI 2024 AÇIKLANMA TARİHİ | ÖSYM Üniversite YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi ve kaç günde belli olur?

YKS sınavının ikinci ayağı olan AYT VE YDT oturumları bugün gerçekleştiriliyor. Toplamda 3 milyondan fazla adayın başvurduğu, YKS sınav sonuçları 2024 ise merak ediliyor. YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye ise 2 milyondan fazla adayın katılması bekleniyor. Peki, Üniversite YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi ve kaç günde belli olur? ÖSYM daha önce yaptığı açıklamayla YKS sınav sonuçları açıklanma tarihini duyurmuştu. İşte detaylar;

YKS SONUÇLARI 2024 AÇIKLANMA TARİHİ | ÖSYM Üniversite YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi ve kaç günde belli olur?

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS soru ve cevap anahtarı, sınavın ardından merak ediliyor. Adaylar sonuçlar öncesi puan hesaplama yapacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç saat sonra erişime açıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS SONUÇLARI 2024 AÇIKLANMA TARİHİ | ÖSYM Üniversite YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi ve kaç günde belli olur?

YKS TYT AYT YDT OTURUMLARI KAÇ DAKİKA?

TYT, 8 Haziran 2024 Cumartesi günü 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

AYT, 9 Haziran 2024 Pazar günü 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 9 Haziran 2024 Pazar günü 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

YKS SONUÇLARI 2024 AÇIKLANMA TARİHİ | ÖSYM Üniversite YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi ve kaç günde belli olur?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak.

Sonuçlar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecek.

YKS SONUÇLARI 2024 AÇIKLANMA TARİHİ | ÖSYM Üniversite YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi ve kaç günde belli olur?

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Üniversiteli adayları, 2024 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SON DAKİKA