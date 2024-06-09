YKS SONUÇLARI 2024 AÇIKLANMA TARİHİ | ÖSYM Üniversite YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi ve kaç günde belli olur?

YKS sınavının ikinci ayağı olan AYT VE YDT oturumları bugün gerçekleştiriliyor. Toplamda 3 milyondan fazla adayın başvurduğu, YKS sınav sonuçları 2024 ise merak ediliyor. YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye ise 2 milyondan fazla adayın katılması bekleniyor. Peki, Üniversite YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi ve kaç günde belli olur? ÖSYM daha önce yaptığı açıklamayla YKS sınav sonuçları açıklanma tarihini duyurmuştu. İşte detaylar;