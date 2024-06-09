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YKS SONUÇLARI 2024 AÇIKLANMA TARİHİ | ÖSYM Üniversite YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi ve kaç günde belli olur?
Giriş Tarihi: 09.06.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
10:50
YKS 2024 sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugünkü sınavın ardından başladı. Milyonlarca kişinin katılım sağladı üniversite sınavı, toplamda 3 oturumda gerçekleştiriliyor. YKS'nin ilk oturumu olan TYT dün yapıldı. Bugün ise, AYT ve YDT oturumları yapılıyor. Sınavın hemen ardından ise 'YKS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak' sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Üniversite YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi ve kaç günde belli olur? İşte YKS sonuçları 2024 tarihi