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YKS SONUÇLARI O TARİHTE BELLİ OLACAK! ÖSYM'den flaş açıklama! YKS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak 2024?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
14:05
YKS SONUÇLARI O TARİHTE BELLİ OLACAK! ÖSYM'den flaş açıklama! YKS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak 2024?
3,5 milyondan fazla adayın katılımı ile gerçekleşen YKS sonuçları araştırılıyor. 8-9 Haziran tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinde ilan edilecek. Adaylar TYT-AYT ve YDT sorularına verdikleri doğru ve yanlış cevapları görüntüleyebilecek. Bu noktada üniversite hayali kuran binlerce öğrenci "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 2 ve 4 yıllık üniversite programlarına öğrenci almak için gerçekleşen sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açılacak. İşte YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı!