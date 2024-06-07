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Giriş Tarihi: 07.06.2024 23:32 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 23:34

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 YKS Üniversite sınav sonuç sorgulama nasıl, nereden yapılacak?

YKS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? Son dakika haberleriyle takip ediliyor. Üniversite sınavına girecek milyonlarca aday sınav sonuç tarihini araştırmaya başladı. Toplamda 3 oturum AYT, TYT ve YDT oturumlarıyla gerçekleşecek olan sınav 8-9 Haziran tarihlerinde uygulanıyor. YKS sınavına girecek olan adaylar YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. YKS sonuçları için tarih ÖSYM sınav takviminde belirtildi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimiyle detaylar

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 YKS Üniversite sınav sonuç sorgulama nasıl, nereden yapılacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu sınava giren adaylar tarafından araştırılmaya başladı. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ÖSYM tarafından 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak. YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise takvimde yer alıyor. İşte YKS sonuç tarihi

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 YKS Üniversite sınav sonuç sorgulama nasıl, nereden yapılacak?

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS soru ve cevap anahtarı, sınavın ardından merak ediliyor. Adaylar sonuçlar öncesi puan hesaplama yapacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç saat sonra erişime açıyor.

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 YKS Üniversite sınav sonuç sorgulama nasıl, nereden yapılacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak.

Sonuçlar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 YKS Üniversite sınav sonuç sorgulama nasıl, nereden yapılacak?

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Üniversiteli adayları, 2024 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 YKS Üniversite sınav sonuç sorgulama nasıl, nereden yapılacak?

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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