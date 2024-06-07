YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 YKS Üniversite sınav sonuç sorgulama nasıl, nereden yapılacak?

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS soru ve cevap anahtarı, sınavın ardından merak ediliyor. Adaylar sonuçlar öncesi puan hesaplama yapacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç saat sonra erişime açıyor.