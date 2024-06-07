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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 YKS Üniversite sınav sonuç sorgulama nasıl, nereden yapılacak?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
23:34
YKS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? Son dakika haberleriyle takip ediliyor. Üniversite sınavına girecek milyonlarca aday sınav sonuç tarihini araştırmaya başladı. Toplamda 3 oturum AYT, TYT ve YDT oturumlarıyla gerçekleşecek olan sınav 8-9 Haziran tarihlerinde uygulanıyor. YKS sınavına girecek olan adaylar YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. YKS sonuçları için tarih ÖSYM sınav takviminde belirtildi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimiyle detaylar