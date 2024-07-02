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Haberler Yaşam YKS SONUÇ SORGULAMA tarihinde geri sayım! ÖSYM ile 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 11:04

YKS SONUÇ SORGULAMA tarihinde geri sayım! ÖSYM ile 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

8-9 Haziran tarihlerinde 3 oturum şeklinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2024) üniversite tercihi yapmaya hazırlanan adayların gündeminde. YKS sonuçları sorgulama ekranı bu ay erişime açılıyor. TYT, AYT ve YDT puanlarına göre tercih yapacak aday öğrenciler, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanlarına göre işlemlerini gerçekleştirecek. Peki; ÖSYM ile YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü, üniversite sınavı erken açıklanır mı? İşte, o tarih!

YKS SONUÇ SORGULAMA tarihinde geri sayım! ÖSYM ile 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

YKS sonuçları sorgulama https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleşecek. Üniversite sınavı açıklandı mı sorusuna yanıt arayan adaylar, şimdiden hedef bölümlerini ve üniversitelerini belirlemeye başladı. ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile yapılacak listeler hazırda bekliyor. Peki; 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇ SORGULAMA tarihinde geri sayım! ÖSYM ile 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

YKS 2024 ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇ ADIMINDA!

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alanda Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile 3 oturumda tamlanan YKS-2024, 8-9 Haziran tarihlerinde tamamlandı.

Sınavın ardından yayımlanan soru ve cevap kitapçığı ile puan hesapları başladı. Sırada sonuç adımı var!

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YKS SONUÇ SORGULAMA tarihinde geri sayım! ÖSYM ile 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI!

2024 YKS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı için tıklayınız.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları için tıklayınız

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı için tıklayınız

YKS SONUÇ SORGULAMA tarihinde geri sayım! ÖSYM ile 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından sene başında belli olan başvuru, sınav ve sonuç takvimine göre üniversite sınavı sonuçlarının erişime açılacağı tarih de belli oldu.

Buna göre sonuçlar 17 Temmuz ayında adaylar ile buluşuyor.

Geçtiğimiz senelere bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken de açıkladığı görülüyor ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

YKS SONUÇ SORGULAMA tarihinde geri sayım! ÖSYM ile 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

YKS SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Üniversite sınavı sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sistemi (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden öğrenilecek. Sonuçların erişime açıldığı bilgisi ÖSYM'den gelecek.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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