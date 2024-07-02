YKS SONUÇ SORGULAMA tarihinde geri sayım! ÖSYM ile 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından sene başında belli olan başvuru, sınav ve sonuç takvimine göre üniversite sınavı sonuçlarının erişime açılacağı tarih de belli oldu.

Buna göre sonuçlar 17 Temmuz ayında adaylar ile buluşuyor.

Geçtiğimiz senelere bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken de açıkladığı görülüyor ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.