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YKS SONUÇ SORGULAMA tarihinde geri sayım! ÖSYM ile 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
11:04
YKS SONUÇ SORGULAMA tarihinde geri sayım! ÖSYM ile 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
8-9 Haziran tarihlerinde 3 oturum şeklinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2024) üniversite tercihi yapmaya hazırlanan adayların gündeminde. YKS sonuçları sorgulama ekranı bu ay erişime açılıyor. TYT, AYT ve YDT puanlarına göre tercih yapacak aday öğrenciler, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanlarına göre işlemlerini gerçekleştirecek. Peki; ÖSYM ile YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü, üniversite sınavı erken açıklanır mı? İşte, o tarih!