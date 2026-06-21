YKS soruları ve cevap anahtarı 2026: YKS TYT - YDT -  AYT soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman açıklanır?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tamamlanmasıyla birlikte ikinci ve üçüncü oturumlara odaklandı. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) bugün yapılırken, sınav sonrası en kritik gelişme soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanması olacak. ÖSYM'nin uygulamalarına göre tüm oturumların tamamlanmasının ardından soru ve cevap anahtarlarının aynı gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.