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YKS soruları ve cevap anahtarı 2026: YKS TYT - YDT - AYT soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 21.06.2026 08:17
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 08:18
YKS soruları ve cevap anahtarı 2026: YKS TYT - YDT - AYT soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman açıklanır?
Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün ikinci ve üçüncü oturumlarla devam ediyor. İlk oturum olan TYT'nin tamamlanmasının ardından adaylar, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için sınav salonlarında yerini almaya hazırlanıyor. Sınav süreci devam ederken en çok merak edilen konuların başında ise TYT - YDT - AYT soru kitapçığı ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağı geliyor. ÖSYM tarafından paylaşılacak olan YKS soruları ve cevap anahtarı, adayların doğru-yanlış hesaplamalarını netleştirecek.