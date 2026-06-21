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Haberler Yaşam YKS soruları ve cevap anahtarı 2026: YKS TYT - YDT -  AYT soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 21.06.2026 08:17 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 08:18

YKS soruları ve cevap anahtarı 2026: YKS TYT - YDT -  AYT soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman açıklanır?

Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün ikinci ve üçüncü oturumlarla devam ediyor. İlk oturum olan TYT'nin tamamlanmasının ardından adaylar, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için sınav salonlarında yerini almaya hazırlanıyor. Sınav süreci devam ederken en çok merak edilen konuların başında ise TYT - YDT - AYT soru kitapçığı ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağı geliyor. ÖSYM tarafından paylaşılacak olan YKS soruları ve cevap anahtarı, adayların doğru-yanlış hesaplamalarını netleştirecek.

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YKS soruları ve cevap anahtarı 2026: YKS TYT - YDT -  AYT soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman açıklanır?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tamamlanmasıyla birlikte ikinci ve üçüncü oturumlara odaklandı. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) bugün yapılırken, sınav sonrası en kritik gelişme soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanması olacak. ÖSYM'nin uygulamalarına göre tüm oturumların tamamlanmasının ardından soru ve cevap anahtarlarının aynı gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

YKS soruları ve cevap anahtarı 2026: YKS TYT - YDT -  AYT soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman açıklanır?

2026 YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

2026 TYT, AYT ve YDT soru kitapçıkları ile cevap anahtarları henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Resmi PDF dosyaları yalnızca ÖSYM'nin osym.gov.tr adresi üzerinden paylaşılacak.

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YKS soruları ve cevap anahtarı 2026: YKS TYT - YDT -  AYT soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman açıklanır?

TYT - YDT - AYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ÖSYM'nin önceki yıllardaki uygulamalarına göre cevap anahtarları genellikle tüm oturumlar tamamlandıktan kısa süre sonra yayımlanıyor. Bu nedenle 2026 YKS TYT, AYT ve YDT cevap anahtarlarının sınavın tamamlanmasının ardından aynı gün akşam saatlerinde ya da ertesi gün erişime açılması bekleniyor.

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YKS soruları ve cevap anahtarı 2026: YKS TYT - YDT -  AYT soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman açıklanır?

ADAYLAR NE YAPMALI?

Sosyal medyada dolaşan PDF ve cevap listeleri resmi değildir. En doğru ve güncel bilgi için yalnızca ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve AİS sistemi takip edilmelidir.

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