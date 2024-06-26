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YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık bölümler ve üniversiteler PDF 2024 | YKS baraj puanı var mı, kaç? TYT, AYT ve YDT ile alım yapan bölümler
Giriş Tarihi: 26.06.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
17:14
YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık bölümler ve üniversiteler PDF 2024 | YKS baraj puanı var mı, kaç? TYT, AYT ve YDT ile alım yapan bölümler
YKS sınavları TYT, AYT, YDT olmak üzere toplamda üç oturumda gerçekleşti. 8-9 Haziran tarihinde gerçekleşen sınav sonuçları ise ÖSYM takvimi ile 17 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar için tercih dönemi başlayacak. Bu noktada adaylar 2024 YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları için araştırmalara başladı. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ÖSYM ile yakından takip ediliyor. Peki, 2024 YKS taban puanları açıklandı mı, ön lisans ve lisans tavan ve taban puanları ne zaman açıklanacak?