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Haberler Yaşam YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık bölümler ve üniversiteler PDF 2024 | YKS baraj puanı var mı, kaç? TYT, AYT ve YDT ile alım yapan bölümler
Giriş Tarihi: 26.06.2024 17:14 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 17:14

YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık bölümler ve üniversiteler PDF 2024 | YKS baraj puanı var mı, kaç? TYT, AYT ve YDT ile alım yapan bölümler

YKS sınavları TYT, AYT, YDT olmak üzere toplamda üç oturumda gerçekleşti. 8-9 Haziran tarihinde gerçekleşen sınav sonuçları ise ÖSYM takvimi ile 17 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar için tercih dönemi başlayacak. Bu noktada adaylar 2024 YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları için araştırmalara başladı. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ÖSYM ile yakından takip ediliyor. Peki, 2024 YKS taban puanları açıklandı mı, ön lisans ve lisans tavan ve taban puanları ne zaman açıklanacak?

YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık bölümler ve üniversiteler PDF 2024 | YKS baraj puanı var mı, kaç? TYT, AYT ve YDT ile alım yapan bölümler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi doğrultusunda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi açıklandı. 17 Temmuz'da açıklanacak sonuçların ardından adaylar için üniversite tercih dönemi başlayacak. 2 ve 4 yıllık bölümler için YKS taban puanları yakından takip ediliyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak, taban puanları ne zaman açıklanır?

YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık bölümler ve üniversiteler PDF 2024 | YKS baraj puanı var mı, kaç? TYT, AYT ve YDT ile alım yapan bölümler

2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. sonuc.osym.gov.tr adresinden paylaşılacak detaylı sonuç belgesi ardından tercih süreci başlayacak.

2 yıllık bölümler için TYT taban puanları araştırılacak. 4 yılık üniversiteler için TYT, AYT, YDT puanı birlikte değerlendirilecek.

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YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık bölümler ve üniversiteler PDF 2024 | YKS baraj puanı var mı, kaç? TYT, AYT ve YDT ile alım yapan bölümler

2024 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 YKS tercih tarihleri henüz belli olmadı.

YKS sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçların erişime açılmasının ardından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuz ile birlikte tercih tarihleri belli olacak.

Konu ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık bölümler ve üniversiteler PDF 2024 | YKS baraj puanı var mı, kaç? TYT, AYT ve YDT ile alım yapan bölümler

2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait taban ve tavan puanları üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.

Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini şekillendirecek.

YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık bölümler ve üniversiteler PDF 2024 | YKS baraj puanı var mı, kaç? TYT, AYT ve YDT ile alım yapan bölümler

Bu kapsamda 2023 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte, bazı bölümlerin taban ve tavan puanları:

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