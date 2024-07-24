YKS TABAN PUANLARI 2024 YÖK ATLAS | 2 ve 4 yıllık bölümler YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

YKS taban puanları ve başarı sıralaması ile birlikte tercih süreci 25 Temmuz itibarıyla başlıyor. Yeni bir üniversite için heyecanlı olan adaylar YKS taban puanları doğrultusunda 2 ve 4 yıllık bölümler için tercih araştırmalarına başladı. 2024 ÖSYM ve YÖK ile YKS taban puanları açıklanıyor. Peki, 2024 YKS üniversite taban puanları açıklandı mı? İşte, 2024 YKS taban puanları!