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YKS TABAN PUANLARI 2026 | Kaç puanla hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık YKS taban puanları
Giriş Tarihi: 23.06.2026 11:47
YKS TABAN PUANLARI 2026 | Kaç puanla hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık YKS taban puanları
YKS 2026 oturumlarının ardından adaylar, elde edecekleri puanlarla hangi üniversite ve bölümlere yerleşebileceklerini araştırmaya başladı. TYT, AYT ve YDT sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, puanlarına uygun bölümleri belirleyerek tercih listelerini oluşturacak. Geçmiş yılların taban puanları ise tercih sürecinde önemli bir rehber niteliği taşıyor.