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Haberler Yaşam YKS TECİH KILAVUZU 2024 PDF || ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve sona eriyor, kaç gün sürecek, nasılyapılır?
Giriş Tarihi: 23.07.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:43

YKS TECİH KILAVUZU 2024 PDF || ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve sona eriyor, kaç gün sürecek, nasılyapılır?

YKS tercih işlemleri bu hafta başlıyor. 9 gün sürecek tercih işlemleri öncesi binlerce üniversite adayının gözü YKS tercih kılavuzu 2024'de. Binlerce kişi ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre tercih listelerini oluşturmaya başladı. Peki, YKS tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı, kılavuza göre YKS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, son gün ne zaman? İşte detaylar…

YKS TECİH KILAVUZU 2024 PDF || ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve sona eriyor, kaç gün sürecek, nasılyapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi başlıyor. İstedikleri bölüm ve okulların listesini çıkaran üniversite adayları tercihlerini, sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre hazırladı. Bu noktada YKS tercih tarihleri 2024 sorgulanmaya başladı. Peki, YKS tercih kılavuzu ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve sona eriyor, kaç gün sürecek, nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm detaylar…

YKS TECİH KILAVUZU 2024 PDF || ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve sona eriyor, kaç gün sürecek, nasılyapılır?

YKS TERCİH TARİHLERİ 2024

YKS tercih tarihleri ÖSYM takvimi ile belli oldu. Buna göre üniversite tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Tercih sürecinde izlenecek adımlar kılavuz ile yayında:

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS TECİH KILAVUZU 2024 PDF || ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve sona eriyor, kaç gün sürecek, nasılyapılır?

YKS TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

2023 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TECİH KILAVUZU 2024 PDF || ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve sona eriyor, kaç gün sürecek, nasılyapılır?

ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

YÖK Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TECİH KILAVUZU 2024 PDF || ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve sona eriyor, kaç gün sürecek, nasılyapılır?
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