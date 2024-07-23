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YKS TECİH KILAVUZU 2024 PDF || ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve sona eriyor, kaç gün sürecek, nasılyapılır?
Giriş Tarihi: 23.07.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
15:43
YKS TECİH KILAVUZU 2024 PDF || ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve sona eriyor, kaç gün sürecek, nasılyapılır?
YKS tercih işlemleri bu hafta başlıyor. 9 gün sürecek tercih işlemleri öncesi binlerce üniversite adayının gözü YKS tercih kılavuzu 2024'de. Binlerce kişi ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre tercih listelerini oluşturmaya başladı. Peki, YKS tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı, kılavuza göre YKS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, son gün ne zaman? İşte detaylar…