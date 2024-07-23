YKS TECİH KILAVUZU 2024 PDF || ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve sona eriyor, kaç gün sürecek, nasılyapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi başlıyor. İstedikleri bölüm ve okulların listesini çıkaran üniversite adayları tercihlerini, sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre hazırladı. Bu noktada YKS tercih tarihleri 2024 sorgulanmaya başladı. Peki, YKS tercih kılavuzu ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve sona eriyor, kaç gün sürecek, nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm detaylar…