YKS TERCİH KILAVUZU 2024 || YKS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, son gün ne zaman, nasıl yapılır?

3 milyondan fazla adayın katılımı ile yapılan YKS sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları tercih listelerinin hazırlanmasında belirleyici oluyor. 2024 üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamalarına göre listelerini hazırlayan öğrenciler tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile tüm detaylar…