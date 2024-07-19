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YKS TERCİH KILAVUZU 2024 || YKS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, son gün ne zaman, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 19.07.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
15:32
YKS TERCİH KILAVUZU 2024 || YKS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, son gün ne zaman, nasıl yapılır?
YKS sonuçları açıklandı. Sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre tercih listelerini hazırlayan öğrenciler tercih listelerini ilgili bölümlerin taban puanları ve başarı sırlamalarını baz alarak hazırlıyor. Tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağını merak eden öğrenciler "YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. YKS tercih kılavuzu sorgulanıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, son gün ne zaman, nasıl yapılır? İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde…