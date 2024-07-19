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Haberler Yaşam YKS TERCİH KILAVUZU 2024 || YKS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, son gün ne zaman, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 19.07.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 15:32

YKS TERCİH KILAVUZU 2024 || YKS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, son gün ne zaman, nasıl yapılır?

YKS sonuçları açıklandı. Sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre tercih listelerini hazırlayan öğrenciler tercih listelerini ilgili bölümlerin taban puanları ve başarı sırlamalarını baz alarak hazırlıyor. Tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağını merak eden öğrenciler "YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. YKS tercih kılavuzu sorgulanıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, son gün ne zaman, nasıl yapılır? İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde…

YKS TERCİH KILAVUZU 2024 || YKS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, son gün ne zaman, nasıl yapılır?

3 milyondan fazla adayın katılımı ile yapılan YKS sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları tercih listelerinin hazırlanmasında belirleyici oluyor. 2024 üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamalarına göre listelerini hazırlayan öğrenciler tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile tüm detaylar…

YKS TERCİH KILAVUZU 2024 || YKS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, son gün ne zaman, nasıl yapılır?

YKS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.

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YKS TERCİH KILAVUZU 2024 || YKS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, son gün ne zaman, nasıl yapılır?

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16-23 Temmuz 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.

Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

2024 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS TERCİH KILAVUZU 2024 || YKS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, son gün ne zaman, nasıl yapılır?
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YKS TERCİH KILAVUZU 2024 || YKS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, son gün ne zaman, nasıl yapılır?
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