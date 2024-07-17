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YKS tercih kılavuzu 2024 || YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, ÖSYM duyurdu!
Giriş Tarihi: 17.07.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
08:08
YKS tercih kılavuzu 2024 || YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, ÖSYM duyurdu!
ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz'da açıklanacak olan YKS sonuçları erken açıklandı, bu noktada YKS tercihleri için geri sayım başladı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS tercihlerinin başlayacağı tarihi duyurdu. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, detaylar!