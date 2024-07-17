YKS 2024 sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre adaylar istedikleri bölüm ve üniversiteler için tercih listesi hazırlayacak. Peki, YKS tercih kılavuzu 2024 || YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, ÖSYM duyurdu!