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Haberler Yaşam YKS tercih kılavuzu 2024 || YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, ÖSYM duyurdu!
Giriş Tarihi: 17.07.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 08:08

YKS tercih kılavuzu 2024 || YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, ÖSYM duyurdu!

ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz'da açıklanacak olan YKS sonuçları erken açıklandı, bu noktada YKS tercihleri için geri sayım başladı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS tercihlerinin başlayacağı tarihi duyurdu. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, detaylar!

YKS tercih kılavuzu 2024 || YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, ÖSYM duyurdu!

YKS 2024 sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre adaylar istedikleri bölüm ve üniversiteler için tercih listesi hazırlayacak. Peki, YKS tercih kılavuzu 2024 || YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, ÖSYM duyurdu!

YKS tercih kılavuzu 2024 || YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, ÖSYM duyurdu!

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercih işlemleri 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

YKS tercih tarihlerini ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy duyurdu. Ersoy; "Kıymetli adaylar, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak." ifadelerini kullandı.

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YKS tercih kılavuzu 2024 || YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, ÖSYM duyurdu!

YKS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.

YKS tercih kılavuzu 2024 || YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, ÖSYM duyurdu!

2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

YKS tercih kılavuzu 2024 || YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, ÖSYM duyurdu!
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