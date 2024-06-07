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Haberler Yaşam YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? YKS tercih kılavuzu ile ÖSYM YKS tercih tarihleri araştırılıyor!
Giriş Tarihi: 07.06.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 14:47

YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? YKS tercih kılavuzu ile ÖSYM YKS tercih tarihleri araştırılıyor!

YKS ile TYT, AYT ve YDT'ye giren 3 milyonu aşkın öğrencinin sınav sonuçları 17 Temmuz tarihinde ÖSYM AİS üzerinden ilan edilecek. Bu noktada sınav sonrası heyecanla tercih yapmayı bekleyecek olan adaylar şimdiden son yıllara ait ön lisans ve lisans taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırmaya koyuldu. Sınav puanlarıyla hedefledikleri okullara yerleşmek isteyen adaylar; 2024 YKS tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte, YKS tercih kılavuzu ile ÖSYM YKS tercih tarihleri!

YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? YKS tercih kılavuzu ile ÖSYM YKS tercih tarihleri araştırılıyor!

YKS sınavına az bir süre kala gözler tercih kılavuzuna çevrildi. 2024-2025 döneminde üniversiteye başlayacak olan milyonlarca aday YKS tercih kılavuzu ile ÖSYM YKS tercih tarihlerini araştırıyor. Peki, YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak, tercih dönemi ne zaman başlayacak?

YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? YKS tercih kılavuzu ile ÖSYM YKS tercih tarihleri araştırılıyor!

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 17 Temmuz 2024'te açıklanacak.

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YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? YKS tercih kılavuzu ile ÖSYM YKS tercih tarihleri araştırılıyor!

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2024-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları
göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar "2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda
yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2024 Temmuz ayı içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden
erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? YKS tercih kılavuzu ile ÖSYM YKS tercih tarihleri araştırılıyor!

YKS BAŞARI SIRALAMASI NEDİR?

Öğrencilerin katıldıkları oturumlardan başarı sıralamaları Türkiye genelinde kaçıncı olduklarını ifade eder.

2024-YKS sonuç ekranında adayların AYT, TYT ve YDT puanları yer alacak. Adayların başarı sıralamaları tercih döneminde belirleyici olacak.

YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? YKS tercih kılavuzu ile ÖSYM YKS tercih tarihleri araştırılıyor!

ÖSYM tarafından açıklanacak YKS tercih kılavuzunda üniversite taban puanları yer alırken adaylar okulların en son alım yaptığı tavan ve taban puanlara göre tercihlerini şekillendirecek.

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