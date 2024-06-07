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YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? YKS tercih kılavuzu ile ÖSYM YKS tercih tarihleri araştırılıyor!
Giriş Tarihi: 07.06.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
14:47
YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? YKS tercih kılavuzu ile ÖSYM YKS tercih tarihleri araştırılıyor!
YKS ile TYT, AYT ve YDT'ye giren 3 milyonu aşkın öğrencinin sınav sonuçları 17 Temmuz tarihinde ÖSYM AİS üzerinden ilan edilecek. Bu noktada sınav sonrası heyecanla tercih yapmayı bekleyecek olan adaylar şimdiden son yıllara ait ön lisans ve lisans taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırmaya koyuldu. Sınav puanlarıyla hedefledikleri okullara yerleşmek isteyen adaylar; 2024 YKS tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte, YKS tercih kılavuzu ile ÖSYM YKS tercih tarihleri!