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YKS tercih kodu nedir, ne işe yarar? YKS tercihinde üniversite bölüm kodları nasıl bulunur?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
10:06
YKS tercih kodu nedir, ne işe yarar? YKS tercihinde üniversite bölüm kodları nasıl bulunur?
YKS tercihleri başlıyor… Tercih listesini hazırlayan adaylar, ekranda yer alan program adı ve kod bilgilerini nasıl dolduracağını merak ediyor. Bu noktada YKS tercih kodu nedir, ne işe yarar gibi sorular yanıt arıyor. Peki, YKS tercihinde üniversite bölüm kodları nasıl bulunur?