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Haberler Yaşam YKS tercih kodu nedir, ne işe yarar? YKS tercihinde üniversite bölüm kodları nasıl bulunur?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 10:06

YKS tercih kodu nedir, ne işe yarar? YKS tercihinde üniversite bölüm kodları nasıl bulunur?

YKS tercihleri başlıyor… Tercih listesini hazırlayan adaylar, ekranda yer alan program adı ve kod bilgilerini nasıl dolduracağını merak ediyor. Bu noktada YKS tercih kodu nedir, ne işe yarar gibi sorular yanıt arıyor. Peki, YKS tercihinde üniversite bölüm kodları nasıl bulunur?

YKS tercih kodu nedir, ne işe yarar? YKS tercihinde üniversite bölüm kodları nasıl bulunur?

YKS tercih dönemi başladı. Adaylar, hedefledikleri bölüm ve okulları yazarak akademik kariyerleri için ilk adımı atacak. Toplam 24 tercih hakkına sahip olan adaylar, puan türü ve sıralamalarına göre en uygun bölümlerden oluşan tercih listelerini ÖSYM'ye teslim edecek. Peki, YKS tercih kodu nedir, ne işe yarar, üniversite bölüm kodları nasıl bulunur? İşte detaylar.

YKS tercih kodu nedir, ne işe yarar? YKS tercihinde üniversite bölüm kodları nasıl bulunur?

YKS TERCİH KODU NEDİR?

Tercih kodu, tercih edilecek olan okulun bölümünün kodudur. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların kodları, bu programların adları yer almaktadır.

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YKS tercih kodu nedir, ne işe yarar? YKS tercihinde üniversite bölüm kodları nasıl bulunur?

ÜNİVERSİTE BÖLÜM KODLARI NASIL BULUNUR?

YKS tercih kılavuzunda Üniversite bölümleri, taban puanları kısmında bölümlerin kodları bulunmaktadır. YKS tercih kılavuzunda üniversiteye yerleştirme yapılacak programların kodları ilk sütunda yer almaktadır.

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Sadece tercih yapılacak tablolardan olmak koşuluyla girmek istenen yükseköğretim programlarını belirleyip, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adları tercih sırasına göre yazılacak.

YKS tercih kodu nedir, ne işe yarar? YKS tercihinde üniversite bölüm kodları nasıl bulunur?

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