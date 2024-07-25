YKS tercih kodu nedir, ne işe yarar? YKS tercihinde üniversite bölüm kodları nasıl bulunur?

YKS tercih dönemi başladı. Adaylar, hedefledikleri bölüm ve okulları yazarak akademik kariyerleri için ilk adımı atacak. Toplam 24 tercih hakkına sahip olan adaylar, puan türü ve sıralamalarına göre en uygun bölümlerden oluşan tercih listelerini ÖSYM'ye teslim edecek. Peki, YKS tercih kodu nedir, ne işe yarar, üniversite bölüm kodları nasıl bulunur? İşte detaylar.